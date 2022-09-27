Haberler Fenerbahçe Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınında gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Brezilya temsilcisi Flamengo ile devasa başarılar yakalayan ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazan Jesus'a dair, kırmızı-siyahlıların başkan yardımcısı Marcos Braz konuştu. Braz Reis da Resenha podcastine yaptığı açıklamda, Mayıs ayında Jesus'un geri dönmek istediğini açıkladı. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:21 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:25
Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Bununla beraber ayrılığının ardından Flamengo, pek de iyi zamanlar geçirmemişti.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Özellikle Paulo Sousa ile formsuz bir süreç yaşayan Flamengo, Mayıs ayında büyük bir kriz yaşamıştı.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Bu esnada Jorge Jesus'un, Flamengo'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Konuya ilişkin Reis da Resenha podcastine Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz konuştu.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Braz yaptığı konuşmada, Mayıs ayında Jesus'un geri dönmek istediğini söylediğini ifade etti.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

İşte Marcos Braz'ın Jorge Jesus ile ilgili yaptığı o konuşma...

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

"Jorge Jesus'u, Brezilya'daki çoğu kişiden iyi tanıyorum. Onua tanıdıklarını sanan bazı insanlar var ama hepsinden daha iyi tanırım.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Onu Mayıs ayında görmedim, mesaj dahi göndermedim, konuşmadım bile.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Çünkü o zamanlar bir hocamız vardı (Paulo Sousa) ve çok kötü durumdaydık.

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