Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz'dan Jorge Jesus itirafı! "Dönmek istedi, mesaj atmadım"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, Brezilya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, Brezilya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde, takıma golcü kimlik kazandıran Jesus, geçmişte de bunun örneklerini yapmıştı.
Atak futbolunu benimseyen Jorge Jesus, Brezilya temsilcisi Flamengo ile de kupalar kazanmıştı.
Bununla beraber ayrılığının ardından Flamengo, pek de iyi zamanlar geçirmemişti.
Özellikle Paulo Sousa ile formsuz bir süreç yaşayan Flamengo, Mayıs ayında büyük bir kriz yaşamıştı.
Bu esnada Jorge Jesus'un, Flamengo'ya geri dönmek istediği ifade edildi.
Konuya ilişkin Reis da Resenha podcastine Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz konuştu.
Braz yaptığı konuşmada, Mayıs ayında Jesus'un geri dönmek istediğini söylediğini ifade etti.
İşte Marcos Braz'ın Jorge Jesus ile ilgili yaptığı o konuşma...
"Jorge Jesus'u, Brezilya'daki çoğu kişiden iyi tanıyorum. Onua tanıdıklarını sanan bazı insanlar var ama hepsinden daha iyi tanırım.
Onu Mayıs ayında görmedim, mesaj dahi göndermedim, konuşmadım bile.
Çünkü o zamanlar bir hocamız vardı (Paulo Sousa) ve çok kötü durumdaydık.
Eğer onunla (Jesus) konuşsaydım, durumu daha da kötü bir hale çevirebilirdim.
Sonra başka bir antrenör geldi ve o zaten, başka bir yerdeydi. (Fenerbahçe).
Herşey değiştiğinde onunla birkaç kez konuştum."