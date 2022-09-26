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Ümit Milli Takım'da Arda Güler ve sakatlık şoku!

Ümit Milli Takım'ımızın ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Arda Güler, milli takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:23
Ümit Milli Takım'da Arda Güler ve sakatlık şoku!

Ümit Milli Takım'da Arda Güler, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Gürcistan ile yarın İstanbul'da hazırlık maçında karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Arda Güler, aday kadrodan çıkarıldı. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda viral gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

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