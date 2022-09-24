Haberler Fenerbahçe Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe derbisi haberi: Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe ile ilgili flaş bir analiz kaleme aldı. Bol, "İki takım da 3'lü defans ve şiddetli pres yapıyor. Bol gollü, temposu yüksek bir maç bekliyorum. Kadro+oyun olarak önde olan F.Bahçe galibiyete daha yakın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Milli aradan sonra Beşiktaş ve F.Bahçe'nin gerçek kalibresini görebileceğimiz bir derbi izleyeceğiz.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Aslında oyun anlamında iki takımın da çok benzer yönleri var.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

İkisi de çoğunlukla 3'lü defansla oynuyor ve iki takım da yüksek şiddetli pres yapıyor.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Tabi daha doğru oynayan ve kadro derinliği daha iyi tarafın Fenerbahçe olduğunu söylemek gerek.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Jesus'un takımı dişine göre bir av bulduğunda paramparça ederken, kendine yakın takımlarla karşılaştığında zorlandığını görüyoruz.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan Dinamo Kiev, ligde ise Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını hatırlayın.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Bu karşılaşmaların hepsinde çok zorlandı.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Güç, kuvvet, dayanıklılık anlamında Fenerbahçe çok iyi durumda...

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Jorge Jesus istediği oyunu sadece 11 kişiye değil bütün kadroya öğretti.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Giren-çıkan aynı işi yapıyor. O yüzden ibre F.Bbahçe'de.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

KALECİLER FORMSUZ

İki takımın da kalecileri formsuz. Kalelerine az top gelmesine karşın gelen gol oluyor.

Emre Bol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"

Ben derbide bol gollü, temposu yüksek, bol pozisyonlu bir oyun bekliyorum.

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