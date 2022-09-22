Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
Avrupa maçlarında ve ligde yoğun bir tempoyla çalışan sarı-lacivertliler, sezon başından beri almış olduğu sonuçlar ile taraftarı memnun etmiş durumda.
Tecrübeli teknik direktör gol yollarında sezon başı sıkıntılar çekmiş olsa da kadrosuna kattığı yıldız isimler ile bu sorunu ortadan kaldırmış durumda.
Süper Lig'de 6 maça çıkan Fenerbahçe, rakip kaleye toplam 20 gol attı.
Bu istatistikle dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumda.
F.BAHÇE TARİHİNDE BİR İLK
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe tarihinde bir ilke imza attı.
Opta'nın verilerine göre; 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.
TAKIMDAKİ HERKES GOL ATIYOR
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ve Avrupa arenasında çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri tam 35 kez havalandırdı.
Sezona hızlı bir başlangıç yapan Enner Valencia 8 golle ilk sırada yer alıyor.
İkinci sıradaki İrfan Can Kahveci 4, Joshua King ise 3 gol kaydetti. Arda Güler (2), Serdar Dursun (2), Gustavo Henrique (2), Lincoln Henrique (2), Attila Szalai, Miguel Crespo, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Emre Mor, Joao Pedro, Mitchy Batshuayi ve ayrılan Mergim Berisha gol katkısı veren isimler oldu.
Hücum oyuncularının yanı sıra orta saha ve savunmadan da bu konuda ciddi katkı alındı.
MAÇ BAŞINA 3.3 GOL GOL
Sarı-lacivertliler bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumda.
PSV bu süreçte maç başına 4 ortalama ile 1. durumda.
İskoçya temsilcisi Celtic 3.57 oranla PSV'yi takip eden takım oldu.
Fenerbahçe ise ligde attığı goller ile maç başına 3.33 oranı yakalamış durumda.
Premier Lig devi Manchester City, 3.29 gol oranı yakalamışken Braga 3.29 gol oranı ile City'i takip ediyor.
Son olarak Fransa'nın en güçlü takımlarında biri olan Messi'li, Neymar'lı, Mbappe'li Paris Saint-Germain, maç başına 3.25 gol oranı ile Fenerbahçe'nin arkasında kalmış durumda.