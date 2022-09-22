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Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir çıkış yakalarken, son olarak Alanyaspor karşısında 5-0'lık galibiyet elde etmişti. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yakaladığı istatistiklerle, dev kulüplerle yarıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:29
Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Avrupa maçlarında ve ligde yoğun bir tempoyla çalışan sarı-lacivertliler, sezon başından beri almış olduğu sonuçlar ile taraftarı memnun etmiş durumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Tecrübeli teknik direktör gol yollarında sezon başı sıkıntılar çekmiş olsa da kadrosuna kattığı yıldız isimler ile bu sorunu ortadan kaldırmış durumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Süper Lig'de 6 maça çıkan Fenerbahçe, rakip kaleye toplam 20 gol attı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Bu istatistikle dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

F.BAHÇE TARİHİNDE BİR İLK
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe tarihinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Opta'nın verilerine göre; 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

TAKIMDAKİ HERKES GOL ATIYOR
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ve Avrupa arenasında çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri tam 35 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Enner Valencia 8 golle ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

İkinci sıradaki İrfan Can Kahveci 4, Joshua King ise 3 gol kaydetti. Arda Güler (2), Serdar Dursun (2), Gustavo Henrique (2), Lincoln Henrique (2), Attila Szalai, Miguel Crespo, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Emre Mor, Joao Pedro, Mitchy Batshuayi ve ayrılan Mergim Berisha gol katkısı veren isimler oldu.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Hücum oyuncularının yanı sıra orta saha ve savunmadan da bu konuda ciddi katkı alındı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

MAÇ BAŞINA 3.3 GOL GOL
Sarı-lacivertliler bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

PSV bu süreçte maç başına 4 ortalama ile 1. durumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

İskoçya temsilcisi Celtic 3.57 oranla PSV'yi takip eden takım oldu.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Fenerbahçe ise ligde attığı goller ile maç başına 3.33 oranı yakalamış durumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Premier Lig devi Manchester City, 3.29 gol oranı yakalamışken Braga 3.29 gol oranı ile City'i takip ediyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City

Son olarak Fransa'nın en güçlü takımlarında biri olan Messi'li, Neymar'lı, Mbappe'li Paris Saint-Germain, maç başına 3.25 gol oranı ile Fenerbahçe'nin arkasında kalmış durumda.

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