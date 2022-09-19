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Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli yönetimin teknik direktör Jorge Jesus'la sözleşme yenilemesi gerektiğini söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:16
Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0'lık skorla devirdi.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Sarı-lacivertli takımdan övgüyle bahseden Nhat Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus için yönetime çağırda bulundu.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Nihat Kahveci'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Sözlerime Sayın Başkan Ali Koç'a seslenerek başlamak istiyorum. Kapasiteyi bir an önce artırmaya başlasalar iyi olur diye düşünüyorum. 6 katlı Bernabeu Stadı gibi statları olsa o da dolar bu futbolla diye düşünüyorum.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

"F.BAHÇE HOCASINI BULDU"
Ligin daha ilk haftaları çok erken, şampiyon olur olmaz bu lig daha zor geçecek. Hiç bakmadan, şampiyon olur olmaz Jesus'la 2-3 yıllık sözleşme imzalamaları gerek diye düşünüyorum. Fenerbahçe hocasını buldu.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var, takımın komutanı deniyor, Arao oynuyor.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Crespo muhteşem bir gol attı, Rossi aynı şekilde. İrfan Can formayı kaptıracak mıyım diyor nefis goller atıyor. Oyuna girenler aynı şekilde birbirine vererek atıyor.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

"5 ATIYOR, 6'YI ARIYOR"
60'ta 2 değişiklik yapıyorlar. 5 atıyor 6'yı arıyorlar. Maç bitti gidin bakın hala atak yapıyor olabilirler yani. Dakika 1 dakika 90 aynı oyun. İstek arzu hep aynı. Bunu sağlayan da Jesus.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Altay güzel bir pozisyon çıkardı son dakikalarda. Gol de olabilirdi ama Altay'a da moral oldu. Çevremizdeki insanlar çok mutlu stada maç izlemeye gitmek istiyor herkes. Muhteşem arzulu bir futbol var sahada.

Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Biz Fenerbahçe'yiz ve iyiyiz. 4'te 3 kendi istediği gibi takım kuruluyor, 4'te 1 de rakibe göre seçimler yapılıyor. Büyük takımlarda da böyledir zaten. Fenerbahçe mesela Beşiktaş gibi maçı rakip çevirir mi diye bir sinyal vermedi mesela.

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