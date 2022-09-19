Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Sözlerime Sayın Başkan Ali Koç'a seslenerek başlamak istiyorum. Kapasiteyi bir an önce artırmaya başlasalar iyi olur diye düşünüyorum. 6 katlı Bernabeu Stadı gibi statları olsa o da dolar bu futbolla diye düşünüyorum.
"F.BAHÇE HOCASINI BULDU" Ligin daha ilk haftaları çok erken, şampiyon olur olmaz bu lig daha zor geçecek. Hiç bakmadan, şampiyon olur olmaz Jesus'la 2-3 yıllık sözleşme imzalamaları gerek diye düşünüyorum. Fenerbahçe hocasını buldu.
Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var, takımın komutanı deniyor, Arao oynuyor.
Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor.
Crespo muhteşem bir gol attı, Rossi aynı şekilde. İrfan Can formayı kaptıracak mıyım diyor nefis goller atıyor. Oyuna girenler aynı şekilde birbirine vererek atıyor.
"5 ATIYOR, 6'YI ARIYOR" 60'ta 2 değişiklik yapıyorlar. 5 atıyor 6'yı arıyorlar. Maç bitti gidin bakın hala atak yapıyor olabilirler yani. Dakika 1 dakika 90 aynı oyun. İstek arzu hep aynı. Bunu sağlayan da Jesus.
Altay güzel bir pozisyon çıkardı son dakikalarda. Gol de olabilirdi ama Altay'a da moral oldu. Çevremizdeki insanlar çok mutlu stada maç izlemeye gitmek istiyor herkes. Muhteşem arzulu bir futbol var sahada.
Biz Fenerbahçe'yiz ve iyiyiz. 4'te 3 kendi istediği gibi takım kuruluyor, 4'te 1 de rakibe göre seçimler yapılıyor. Büyük takımlarda da böyledir zaten. Fenerbahçe mesela Beşiktaş gibi maçı rakip çevirir mi diye bir sinyal vermedi mesela.