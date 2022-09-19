Fenerbahçe yönetimine Jorge Jesus çağrısı! "Sözleşme uzatın"

Biz Fenerbahçe'yiz ve iyiyiz. 4'te 3 kendi istediği gibi takım kuruluyor, 4'te 1 de rakibe göre seçimler yapılıyor. Büyük takımlarda da böyledir zaten. Fenerbahçe mesela Beşiktaş gibi maçı rakip çevirir mi diye bir sinyal vermedi mesela.