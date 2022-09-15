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FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik için rakip Rennes! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes’e konuk oluyor. Hedef; Dinamo Kiev’in ardından ikinci önemli rakibi de devirip liderlik için avantaj sağlamak. UEFA listesine yazılmayanlar dışında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe'de Joshua King, Pedro, Enner Valencia ve Michy Batshuayi hücumda yine en önemli silahlar olacak. İşte Jesus'un muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik için rakip Rennes! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak. Roazhon Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. İlk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Kanarya kazanıp ikide iki yapmayı hedefliyor. Sarılacivertliler bunu başarması halinde en önemli iki rakibini devirerek, gruptan çıkma ve liderlik konusunda avantaj sağlayacak.

İMHA TİMİ HAZIR

UEFA listesine yazılmayanlar dışında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe'de Joshua King, Pedro, Enner Valencia ve Michy Batshuayi hücumda yine en önemli silahlar olacak... Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes'te de hedef galibiyet. Fransız ekibi ilk hafta Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada Dinamo Kiev aynı saatte AEK Larnaca'yı ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

RENNES: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Truffert, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Amine Gouri.

FENERBAHÇE: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Osayi, Alioski, Rossi (Batshuayi), King, Pedro.

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