Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes Fenerbahçe maçı öncesi bilet satışını kapattı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes Fenerbahçe maçı öncesi bilet satışını kapattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Rennes ile deplasmanda oynayacağı maç yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı için ev sahibi takım taraftarlarına bilet satışını durdurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes Fenerbahçe maçı öncesi bilet satışını kapattı

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes'e konuk olacak. Fransız ekibinden maç öncesi flaş bir hamle geldi. Kulüp yaptığı açıklamada, UEFA ve güvenlik birimleriyle yapılan toplantılar sonucu bu karşılaşmanın yüksek risk sınıfında bulunduğunu ifade ederek genel bilet satışının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca kombine sahiplerine öncelik verildiği belirtilirken, maç günü müsabakanın oynanacağı Roazhon Park'ta bin 350'si Fenerbahçe taraftarı olmak üzere toplam 19 bin taraftarın beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü Rennes ile Fransa'da karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

DİĞER
Francesco Totti, eşi Ilary Blasi'nin kendisini nasıl aldattığını itiraf etti! "Köpek gibi acı çektim..."
Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu jet hızıyla evleniyorlar! 'Kocacığım' 'kocacığım' derken Mert Aydın, Merve Boluğur'un gerçekten kocası oluyor... Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aş
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Teklif...
Bruma yıkımı! Caulker'ı bile solladı
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes'den F.Bahçe maçı öncesi flaş hamle! Rennes'den F.Bahçe maçı öncesi flaş hamle! 16:08
Sivassporlu Yatabare'nin acı günü! Sivassporlu Yatabare'nin acı günü! 16:04
Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV maçı ertelendi Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV maçı ertelendi 16:01
Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda? Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda? 16:01
Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı! Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı! 15:53
Arda Turan'dan futbola veda! "Gözyaşları içerisinde..." Arda Turan'dan futbola veda! "Gözyaşları içerisinde..." 15:14
Daha Eski
Beşiktaş - Başakşehir maçı detayları! Beşiktaş - Başakşehir maçı detayları! 15:02
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı! Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı! 14:58
Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 14:26
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! 14:16
Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:21
Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 13:13