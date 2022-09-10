Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batsuayi oyuna girince...

Fenerbahçe'nin son transferi Batman lakaplı Michy Batshuayi, ilk kez forma giydiği Dinamo Kiev maçındaki performansıyla tüm sarı lacivertlilerin kalbini fethetti.
90+3. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Belçikalı santrfor, böylelikle transferi sonrasında oluşan tüm soruları ve tartışmaları ortadan kaldırdı.
O GİRİNCE OYUNUN ŞEKLİ HEMEN DEĞİŞTİ
Maçın kilitlendiği, Dinamo Kiev'in oyunun kontrolünü ele geçirdiği anlarda Joao Pedro'nun yerine 69. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, sahaya adımını atar atmaz hücum hattına enerji getirdi.