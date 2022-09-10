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Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batsuayi oyuna girince...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup maçları 1. haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelirken, yeni transfer Michy Batshuayi golüyle rakibini 2-1 mağlup etti. Michy Batshuayi, geldiği ilk gün taraftarlar tarafından tartışma konusu olmuştu. Beşiktaş'ta kaçırdığı goller nedeniyle sıkça eleştirilen Michy Batshuayi, oyuna girer girmez kalitesini gösterdi ve Fenerbahçe'ye hem 3 puanı getirdi, hem de kendisi hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:26
Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Fenerbahçe'nin son transferi Batman lakaplı Michy Batshuayi, ilk kez forma giydiği Dinamo Kiev maçındaki performansıyla tüm sarı lacivertlilerin kalbini fethetti.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

90+3. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Belçikalı santrfor, böylelikle transferi sonrasında oluşan tüm soruları ve tartışmaları ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

O GİRİNCE OYUNUN ŞEKLİ HEMEN DEĞİŞTİ

Maçın kilitlendiği, Dinamo Kiev'in oyunun kontrolünü ele geçirdiği anlarda Joao Pedro'nun yerine 69. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, sahaya adımını atar atmaz hücum hattına enerji getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, onun girmesinden sonra daha atak oynadı ve birbiri ardına gelişen atakların sonucunda Belçikalı futbolcunun golüyle zafere ulaştı.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

7.7 MİLYON TL EKSTRA PARA KAZANDIRDI
90 dakika sonunda tüm tribünlerin ayakta alkışladığı Batshuayi, attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe'nin ekstradan 420 bin Euro (7.7 milyon TL) kazanmasını sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

UEFA, bilindiği üzere Avrupa Ligi'nde alınan her galibiyete 630 bin Euro, beraberliğe ise 210 bin Euro veriyor.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Michy Batshuayi berabere giden maçın son anlarında kaydettiği golle 3 puan alınmasını sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 yılında, Brüksel'de doğmuştur.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcudur.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Chelsea'den Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Michy Batshuayi, forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı tartışmalara noktayı koydu! Michy Batshuayi oyuna girince...

Yıldız oyuncunun boyu, 1.85.

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