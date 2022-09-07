Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçe'nin o transferine övgü dolu sözler!

HAKKI YALÇIN - SUÇ VE ÖDÜL!

Konya'da kendi oyununa gelmekle, Kayserispor karşısında oyununu sahaya yansıtmak arasındaki Fenerbahçe gerçeğinin belgesi vardı. Hani rakibe top göstermemek var ya aynen öyle bir Fenerbahçe izledik. Beklenen ve netleşen de buydu zaten.