FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.
Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.
Kadrosunda 17 yabancı bulunduran sarı-lacivertlilerde ayrılıklar peş peşe yaşanacak.
Kadroda toplam 17 yabancının bulunması nedeniyle hem yönetim hem de teknik heyet kimin takımdan ayrılacağına karar vermeye çalışıyor.
ALİ KOÇ'TAN AYRILIK SİNYALİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından basın mensuplarıyla buluştu.
Genç oyuncu transfer edebileceklerini belirten Başkan Ali Koç, takımda bazı isimlere teklifler geldiğini ve ayrılık konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
Başkan Ali Koç açıklamasında, "Ayrılacak oyuncularımız olacak.
Bazıları için görüşmelerimiz devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz.
Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz" dedi.
JORGE JESUS NOVAK'I İSTEMİYOR
Uzun süren forvet arayışları sonrası Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor.
Ancak tecrübeli sol bek parasını bırakmak istemiyor.
Filip Novak'ı kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün istediği 32 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle başka bir takıma imza atamıyor.
LEMOS PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Fenerbahçe'de bu gelişmeler sonrası Mauricio Lemos çarpıcı bir hamlede bulundu.
Tecrübeli stoper, Instagram hesabında Fenerbahçe'yle ilgili tüm gönderilerini sildi.
Sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı kadrosuna da alınmayan Uruguaylı stoper, daha önce oynadığı takımlarla ilgili paylaşımları hakkında herhangi bir hamlede bulunmadı.
Mauricio Lemos'un bu kararı ayrılık sinyali yönünde yorumlandı.
5 MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe'nin sezon başı kampında yer almayan Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un üçlü savunmaya dönmesi sonrasında sürpriz bir şekilde forma savaşında kendisine yer buldu.
26 yaşındaki oyuncu toplam 5 maçta şans buldu. Mauricio Lemos bu müsabakalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.
BURAK KAPACAK KARAGÜMRÜK YOLUNDA
Fenerbahçe'nin transferinden bu yana beklediği verimi alamadığı Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'ün istediği belirtildi.
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Vava Cars Fatih Karagümrük'ün Burak Kapacak'ı Fenerbahçe'den istediği kaydedildi.
Kapacak'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'nun teklif yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.
Burak Kapacak geçen yılın yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer olmuştu.
Kapacak 1 yıllık dönemde Fenerbahçe formasını 7 maçta giydi, gol ve asist üretemedi.