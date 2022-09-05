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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayıracak. İşte ayrılacak isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 10:09
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Kadrosunda 17 yabancı bulunduran sarı-lacivertlilerde ayrılıklar peş peşe yaşanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Kadroda toplam 17 yabancının bulunması nedeniyle hem yönetim hem de teknik heyet kimin takımdan ayrılacağına karar vermeye çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

ALİ KOÇ'TAN AYRILIK SİNYALİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından basın mensuplarıyla buluştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Genç oyuncu transfer edebileceklerini belirten Başkan Ali Koç, takımda bazı isimlere teklifler geldiğini ve ayrılık konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Başkan Ali Koç açıklamasında, "Ayrılacak oyuncularımız olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Bazıları için görüşmelerimiz devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

JORGE JESUS NOVAK'I İSTEMİYOR

Uzun süren forvet arayışları sonrası Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Ancak tecrübeli sol bek parasını bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Filip Novak'ı kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün istediği 32 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle başka bir takıma imza atamıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

LEMOS PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Fenerbahçe'de bu gelişmeler sonrası Mauricio Lemos çarpıcı bir hamlede bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Tecrübeli stoper, Instagram hesabında Fenerbahçe'yle ilgili tüm gönderilerini sildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı kadrosuna da alınmayan Uruguaylı stoper, daha önce oynadığı takımlarla ilgili paylaşımları hakkında herhangi bir hamlede bulunmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Mauricio Lemos'un bu kararı ayrılık sinyali yönünde yorumlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

5 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'nin sezon başı kampında yer almayan Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un üçlü savunmaya dönmesi sonrasında sürpriz bir şekilde forma savaşında kendisine yer buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

26 yaşındaki oyuncu toplam 5 maçta şans buldu. Mauricio Lemos bu müsabakalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

BURAK KAPACAK KARAGÜMRÜK YOLUNDA

Fenerbahçe'nin transferinden bu yana beklediği verimi alamadığı Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'ün istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Vava Cars Fatih Karagümrük'ün Burak Kapacak'ı Fenerbahçe'den istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Kapacak'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'nun teklif yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu

Burak Kapacak geçen yılın yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

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