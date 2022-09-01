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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper mevkiine takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Watford forması giyen William Troost- Ekong için girişimlere başladığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 09:38
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Kanarya'da transfer döneminin son günleri yaklaşırken takviyelerde devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

William Troos-Ekong 2020/21 sezonunda Udinese'den Watford'a transfer olmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

1,91 metre boyundaki stoperin kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

WILLIAM TROOST-EKONG KİMDİR?

William Troost-Ekong, 1 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Milli takımlar seviyesinde Hollanda'nın alt yaş kategorisinde Hollanda formaları giymiş fakat sonrasında Nijerya'yı tercih etmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Defans oyuncusu Nijerya ile 62 maçta forma şansı bulmuş ve 4 gollük katkı sağlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

William Troost-Ekong'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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