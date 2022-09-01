TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper harekatı! William Troost- Ekong...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Kanarya'da transfer döneminin son günleri yaklaşırken takviyelerde devam edecek.
Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe'nin bir dönem Bursaspor forması da giyen Watford'un stoperi William Troost- Ekong için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Daily Post Nigeria'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler şubat ayında Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Watford'daki yerini kaybeden 28 yaşındaki savunmacı için nabız yokladı.
Ancak İngiliz ekibinin Kanarya'ya olumsuz yanıt verdiği bildirildi.
William Troos-Ekong 2020/21 sezonunda Udinese'den Watford'a transfer olmuştur.
1,91 metre boyundaki stoperin kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
WILLIAM TROOST-EKONG KİMDİR?
William Troost-Ekong, 1 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur.
29 yaşındaki futbolcu Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelmiştir.
Stoper mevkiinde forma giyen oyuncu gençlik kulüplerini SV Overbos, Bishop's Stortford, FC Fulham ve Tottenham Hotspur'da geçirmiştir.
Ekong kariyerinde FC Groningen, FC Dordrecht, KAA Gent, Haugesund, Bursaspor, Udinese ve Watford formaları giymiştir.
Milli takımlar seviyesinde Hollanda'nın alt yaş kategorisinde Hollanda formaları giymiş fakat sonrasında Nijerya'yı tercih etmiştir.
Defans oyuncusu Nijerya ile 62 maçta forma şansı bulmuş ve 4 gollük katkı sağlamıştır.
William Troost-Ekong'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.