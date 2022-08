FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

"GOMEZ'LE AYRILIK KONUŞMADIM"

Transfere açık kapı bırakan Gattuso, "Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. İkisinin de takımdan gitmesi yönünde bir talebim olmadı. Ama her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.