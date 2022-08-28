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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Valencia'lı golcü Maxi Gomez için hocası Gennaro Gattuso'dan açıklama geldi. İtalyan teknik adam, hem Maxi Gomez'un durumu hem de Edinson Cavani'nin transferi hakkında flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:13
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso, transfer gündemlerinde olan Edinson Cavani ve Fenerbahçe ile anılan hücum oyuncusu Maxi Gomez hakkında açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

"CAVANI'DE ŞANSIMIZ VAR"

Öncelikle tecrübeli golcü Edinson Cavani'nin Valencia'ya transfer olacağına inandığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Ben doğam gereği iyimserim. Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Bence Edinson Cavani ile anlaşırız" diye konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

Atletico Madrid maçı öncesinde Gattuso'nun yaptığı bu açıklamalar Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Maxi Gomez'in Cavani transferinin ardından takımdan ayrılma ihtimali kuvvetleniyor. Gattuso, Maxi Gomez'in ayrılmasını istediği yönündeki haberlere de açıklık getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

"GOMEZ'LE AYRILIK KONUŞMADIM"

Transfere açık kapı bırakan Gattuso, "Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. İkisinin de takımdan gitmesi yönünde bir talebim olmadı. Ama her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

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