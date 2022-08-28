FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gennaro Gattuso'dan Maxi Gomez açıklaması!

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso, transfer gündemlerinde olan Edinson Cavani ve Fenerbahçe ile anılan hücum oyuncusu Maxi Gomez hakkında açıklamalar yaptı.
"CAVANI'DE ŞANSIMIZ VAR"
Öncelikle tecrübeli golcü Edinson Cavani'nin Valencia'ya transfer olacağına inandığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Ben doğam gereği iyimserim. Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Bence Edinson Cavani ile anlaşırız" diye konuştu.
Atletico Madrid maçı öncesinde Gattuso'nun yaptığı bu açıklamalar Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.