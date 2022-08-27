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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Dimitris Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer bulamayan Dimitris Pelkas'ın Hull City ile adı anılıyordu. Yunan futbolcu için İngiltere ekibinin teknik direktörü Şota Aravaladze açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:04
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Dimitris Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de iyice gözden düşen Dimitris Pelkas takımdan ayrılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Dimitris Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı!

Geldiği sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Yunan oyuncu, Jorge Jesus'un gelişi ile gözden düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Dimitris Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı!

İngiltere Premier Ligi'ne yükselmeye çalışan Hull City, Yunan oyuncuyu transfer ediyor. Teknik direktör Şota Arveladze, Pelkas hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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