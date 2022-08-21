Fenerbahçeli Marcel Tisserand El İttifak'a transfer oluyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde bir türlü istikrarlı forma şansı bulamayan Marcel Tisserand ile yollar ayrılıyor. Marcel Tisserans, El İttifak'a transfer oluyor. İşte Fenerbahçe'deki Marcel Tisserand transferinin ayrıntıları...
Fenerbahçe forması giyen tecrübeli defans oyuncusu MarcelTisserand'ın Suudi Arabistan kulübü El İttifak'a transferinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. İddia, Arap basınından geldi... Savunmaya yapılan Luan Peres ve Gustavo takviyeleri sonrası Demokratik Kongolu stoper çıkış rampasında yer alıyor... 29 yaşındaki Marcel Tisserand, Fenerbahçe forması ile 54 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.