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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Son dakika spor haberi: Santrfor transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de listedeki isimlerle temaslar hızlandı. Bir süredir Alexander Sörloth ve Maxi Gomez'i kadroya katmak için uğraş veren sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girmişti. Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Moise Kean'in adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. İtalyan basını, konuyla ilgili gerçeği haberleştirdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:24
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'de golcü arayışları son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Birçok transferle kadrosunu yenileyen sarı-lacivertlilerde gözler tamamen santrfor mevkisine çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Takımını ağırlıklı olarak çift forvetli sistemde oynatan teknik direktör Jorge Jesus, bu düzene uyum sağlayabilecek isimleri kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ekonomik anlamda kulübü zorlamayacak bir isme imza attırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Hedefindeki futbolcularla temaslarına devam eden yönetim, transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala oluşacak fırsatları değerlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Sarı-lacivertilerin, Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan Moise Kean'in peşinde olduğu öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

İtalyan basını, Moise Kean'in geleceğiyle ilgili flaş bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

FENERBAHÇE İLGİLENMİYOR!
Sportitalia'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Moise Kean'in transferiyle ilgilenmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Söz konusu haberde; Juventus'un, genç futbolcunun disiplin sorunu nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Ancak transferde henüz resmi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Moise Kean'in Juventus'taki kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

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