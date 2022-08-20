TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'de golcü arayışları son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de golcü arayışları son sürat devam ediyor.
Birçok transferle kadrosunu yenileyen sarı-lacivertlilerde gözler tamamen santrfor mevkisine çevrilmiş durumda.
Takımını ağırlıklı olarak çift forvetli sistemde oynatan teknik direktör Jorge Jesus, bu düzene uyum sağlayabilecek isimleri kadrosunda görmek istiyor.
Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ekonomik anlamda kulübü zorlamayacak bir isme imza attırmayı planlıyor.
Hedefindeki futbolcularla temaslarına devam eden yönetim, transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala oluşacak fırsatları değerlendirmek istiyor.
Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Sarı-lacivertilerin, Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan Moise Kean'in peşinde olduğu öne sürülmüştü.
İtalyan basını, Moise Kean'in geleceğiyle ilgili flaş bir haberi okuyucularıyla paylaştı.
FENERBAHÇE İLGİLENMİYOR!
Sportitalia'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Moise Kean'in transferiyle ilgilenmediği belirtildi.
Söz konusu haberde; Juventus'un, genç futbolcunun disiplin sorunu nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
Ancak transferde henüz resmi bir gelişme olmadığı kaydedildi.
Moise Kean'in Juventus'taki kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
Kariyerine Torino altyapısında başlayan Moise Kean, 2011 yılında Juventus altyapısına geldi.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a dönen Kean, 2019 yılında 27.5 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu.
2020 yılında PSG'ye kiralanan Moise Kean, sonrasında Juventus'a 2 yıllık geçici olarak transfer oldu.