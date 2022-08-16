Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti.
Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimden özellikle istediği Maxi Gomez için Valencia'ya yeni bir teklif yaptı.
Fenerbahçe, İspanyol kulübüne bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk bir öneri yaptı.