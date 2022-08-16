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Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Maxi Gomez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla anlaşan yönetim futbolcuyla kulübünle görüş talimatı verdi. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimden özellikle istediği Maxi Gomez için Valencia'ya yeni bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Fenerbahçe, İspanyol kulübüne bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk bir öneri yaptı.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Daha önce 12 milyon Euro talep eden Valencia'nın bu teklifi reddetmediği ancak olumlu ya da olumsuz bir cevap da vermediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

26 yaşındaki futbolcunun ise Fenerbahçe ile anlaştığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Sabah'ın haberine göre Uruguaylı yıldızla 4 yıllık sözleşmede el sıkışıldığı, senelik kazancının ise 2.4 milyon Euro olacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Fenerbahçeli yöneticilerin de Maxi Gomez ile konuştuğu ve tecrübeli oyuncudan, kulübüyle görüşüp transferinde kolaylık istemesini talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maxi Gomez veya tam adıyla Maximiliano Gomez Gonzalez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'ın Kuzey Batı bölgesindeki Paysandu kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

10 Ağustos 2022 itibariyle 25 yaşındadır. Bonservisi Valencia'da bulunan futbolcunun buradaki kontratı 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Gomez'in repertuarında sadece forvet bölgesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Maxi Gomez Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 27 maçta 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Maxi Gomez'e: Kulübünle görüş ve...

Gomez'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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