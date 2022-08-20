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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesiyle yeni bir sistem ve planlamaya geçiş yapan Fenerbahçe, birçok transferle kadrosunu güçlendirdi. Her mevkiye yapılan transferlerle rotasyonu genişleten Kanarya'da sıra ayrılacak isimlere geldi. Kadroda yaşanan fazlalık nedeniyle sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar olacak. Sadece takımda düşünülmeyen oyuncular değil, iyi teklif gelen isimlerin de satışına izin verilecek. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:14
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Fenerbahçe birçok transfer ve yeni hocasıyla sezona giriş yaptı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Teknik direktör Jorge Jesus'a takımı emanet eden yönetim, kadro planlamasını Portekizli çalıştırıcıyla koordineli bir şekilde oluştuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren Kanarya'da gözler ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, birçok futbolcu ile vedalaşılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

İşte ayrılması muhtemel isimler ve peşindeki takımlar...

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

MIHA ZAJC
Son haftalarda artan performansıyla dikkat çeken Miha Zajc'ın Avrupa'dan talipleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Özellikle İtalyan ekipleri yıldız futbolcuya ilgi gösteriliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Serie A ekibi Torino, Miha Zajc'ın son durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

DIEGO ROSSI
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Diego Rossi'nin satılmasına onay verdi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Çizme ekibi Parma'nın Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Parma yönetiminin yakın zamanda resmi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

MIGUEL CRESPO
Portekizli futbolcuya ülkesinin takımlarından Sporting büyük ilgi gösteriliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Fenerbahçe'de Arao'nun transfer edilmesinin ardından forma şansı azalan Miguel Crespo'nun ayrılığı düşünmeye başladığı kaydediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Sporting'in yapmış olduğu ilk teklifi reddeden sarı-lacivertli yönetim, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Transferde ısrarcı olan Portekiz ekibinin yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

ATTILA SZALAI
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Attila Szalai'nin birçok talibi bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

İngiltere, Rusya, İtalya ve Almanya'dan takımlar, Macar savunmacıyı transfer etmek için nabız yokluyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Sarı-lacivertliler, transferde alt sınırı 15 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

SERDAR DURSUN
Ayrılması gündeme gelen bir diğer isim Serdar Dursun oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Zaman zaman performansıyla tartışma konusu olan tecrübeli forvete Almanya'dan teklifler geliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Fenerbahçe'de yapılması muhtemel bir forvet transferinin ardından Serdar Dursun iyice gözden düşecek.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, uygun bir talip çıkması durumunda satışa izin verecek.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

30 yaşındaki hücum oyuncusu, bir süredir Union Berlin'in radarında bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun'un, Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

MERGIM BERISHA
Kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Mergim Berisha yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Teknik direktör Jorge Jesus'un hücum alternatifleri arasında son sıralarda yer alan 24 yaşındaki futbolcu gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Almanya'dan Mainz ve Stutgart takımları, Mergim Berisha'yı renklerine bağlamak için nabız yokluyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

PELKAS
Yeni sezonda forma şansı bulmakta zorlanan bir diğer oyuncu ise Dimitris Pelkas.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Hull City ile yakın temas halinde.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

Fenerbahçe'nin bonservisiyle yollarını ayırmak istediği Yunan oyuncunun transfer görüşmelerinde sona gelindi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Kanarya'nın genç oyuncusu, Belçika'nın yolunu tutuyor. Westerlo, Muhammed Gümüşkaya'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

21 yaşındaki futbolcunun yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...

CAULKER
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmedi Steven Caulker'a takım aranıyor.

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