Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stopere takviye yapmayı hedefliyor. Marcel Tisserand için El İttifak'la anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerde yeni aday Joseph Okumu oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 14:32
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Bir yandan kadroda gözden çıkarılan isimleri göndermek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da eksik mevkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi stoper hattı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand için sarı-lacivertlilerin El İttifak ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Kadrosuna bir stoper daha katmak isteyen Fenerbahçe'de hedeflenen isimse Kenyalı futbolcu Joseph Okumu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

JOSEPH OKUMU KİMDİR?

26 Mayıs 1997 tarihinde Kenya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Profesyonel futbol kariyerine Chemelil Sugar'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Sırasıyla FS Stars, AFC Ann Arbor, Real Monarchs, Elfsborg ve KAA Gent formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

2021'den bu yana Belçika temsilcisinde oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

1.90 boyundaki Kenyalı futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde Joseph Okumu var!

Kenya Milli Takımı'nın formasını 17 kez terletti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de o isim dönüyor! 4 futbolcu sakat
Jesus'tan Szalai için transfer raporu! "Kesinlikle..."
HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
YKS ek tercih tarihleri ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu: En büyük pişmanlığım... Belözoğlu: En büyük pişmanlığım... 15:18
Ebru Polat çılgına döndü! Okan Buruk... Ebru Polat çılgına döndü! Okan Buruk... 14:54
Beşiktaş'a genç orta saha! Beşiktaş'a genç orta saha! 14:36
İşte F.Bahçe'nin yeni hedefi! Stopere... İşte F.Bahçe'nin yeni hedefi! Stopere... 14:32
Toulouse - Lorient maçı saat kaçta? Toulouse - Lorient maçı saat kaçta? 14:30
Montpellier - Auxerre maçı saat kaçta? Montpellier - Auxerre maçı saat kaçta? 14:24
Daha Eski
G.Saraylı eski yıldız TFF 3. Lig'de! G.Saraylı eski yıldız TFF 3. Lig'de! 14:23
Clermont - Nice maçı saat kaçta? Clermont - Nice maçı saat kaçta? 14:16
Angers - Brest maçı saat kaçta? Angers - Brest maçı saat kaçta? 14:06
Hatayspor'da Kasımpaşa mesaisi! Hatayspor'da Kasımpaşa mesaisi! 13:56
G.Saraylı taraftarlar Gomis'e övgüler yağdırdı! G.Saraylı taraftarlar Gomis'e övgüler yağdırdı! 13:49
Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..." Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..." 13:14