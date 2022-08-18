Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor transferi için büyük bir çaba sarf ediliyor ancak hedefteki isimlerden istenen geri dönüş alınamıyor. Maxi Gomez transferinde Valencia'nın yüksek bonservis engeline takılan sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth ile yapılan görüşmelerde de şoku yaşadı. RB Leipzig'den ayrılması beklenen Norveçli yıldız, transferiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:35
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Santrfor transferi için uğraş veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth depremi yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Birçok takviyeyle yeni sezona giriş yapan sarı-laciverliler, kadroya son dokunuşları yapıp hazır hale gelmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket eden yönetim, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Takımı çift forvet düzeninde oynatan Portekizli çalıştırıcı, yönetimden direkt katkı verecek bir golcü talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Joao Pedro'nun hazır hale gelmesini bekleyen Kanarya'da gözler bir yandan Pedro'nun yeni partnerinin kim olacağına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Bir süredir arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Maxi Gomez ve Sörloth isimleri ön plana çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Maxi Gomez ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli kurmaylar, Uruguaylı golcünün kulübü Valencia'nın yüksek bonservis isteğine takıldı.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Pazarlıklarda orta yol bulunamayınca transferde ilerleme kaydedilemedi.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Maxi Gomez transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, rotayı Alexander Sörloth'a kırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

RB Leipzig'in Timo Werner'i kadrosuna katmasının ardından Norveçli yıldız topun ağzına geldi.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Takımdan ayrılması beklenen Sörloth için Alman kulübüne teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Leipzig'in kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Transferi neticelendirmek için çaba sarf eden sarı-lacivertliler bu sefer de Sörloth'u ikna edemedi.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR!"
Alman basınında yer alan haberde; Alexander Sörloth'un kariyerini Türkiye'de sürdürmekle ilgilenmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

GLADBACH PEŞİNDE!
Söz konusu haberde; Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın, Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Söz konusu haberde; 26 yaşındaki golcü ile temasa geçildiğinin aldı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Transfer penceresi kapanmadan 2 hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Gladbach'ın, Alexander Sörloth ile yakından ilgilendiği bildirildi.

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