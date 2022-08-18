TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth depremi! Fenerbahçe'ye olay cevap

Santrfor transferi için uğraş veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth depremi yaşanıyor.
Santrfor transferi için uğraş veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth depremi yaşanıyor.
Birçok takviyeyle yeni sezona giriş yapan sarı-laciverliler, kadroya son dokunuşları yapıp hazır hale gelmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket eden yönetim, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.
Takımı çift forvet düzeninde oynatan Portekizli çalıştırıcı, yönetimden direkt katkı verecek bir golcü talebinde bulundu.
Joao Pedro'nun hazır hale gelmesini bekleyen Kanarya'da gözler bir yandan Pedro'nun yeni partnerinin kim olacağına çevrilmiş durumda.
Bir süredir arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Maxi Gomez ve Sörloth isimleri ön plana çıkmıştı.
Maxi Gomez ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli kurmaylar, Uruguaylı golcünün kulübü Valencia'nın yüksek bonservis isteğine takıldı.
Pazarlıklarda orta yol bulunamayınca transferde ilerleme kaydedilemedi.
Maxi Gomez transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, rotayı Alexander Sörloth'a kırmıştı.
RB Leipzig'in Timo Werner'i kadrosuna katmasının ardından Norveçli yıldız topun ağzına geldi.
Takımdan ayrılması beklenen Sörloth için Alman kulübüne teklif yapıldı.
Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Leipzig'in kapısını çaldı.
Transferi neticelendirmek için çaba sarf eden sarı-lacivertliler bu sefer de Sörloth'u ikna edemedi.
"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR!"
Alman basınında yer alan haberde; Alexander Sörloth'un kariyerini Türkiye'de sürdürmekle ilgilenmediği ifade edildi.
GLADBACH PEŞİNDE!
Söz konusu haberde; Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın, Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Söz konusu haberde; 26 yaşındaki golcü ile temasa geçildiğinin aldı çizildi.
Transfer penceresi kapanmadan 2 hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Gladbach'ın, Alexander Sörloth ile yakından ilgilendiği bildirildi.