FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı.
Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı.
İki oyuncuyu sarılacivertli formayı giyme konusunda ikna etmeyi başaran sarı-lacivertliler, kulüpler bazında pazarlıklarını sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin kurmayları oyuncularla yaptıkları görüşmelerde 'win-win' mottosuyla hareket edip transferin bir ayağını çözmeyi başardı.
'BİZİM TAKIMDA AMACINA ULAŞIRSIN'
Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez, bu yüzden daha fazla ve düzenli oynayabileceği bir takıma transfer planlıyordu.
Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldızın hassasiyetine vurgu yapıp, "Bizim takımda istediğin süreyi alıp, amacına ulaşabilirsin.
Sonuç olarak hem sen hem de kulübümüz bu işten karlı çıkmış olur" diyerek 26 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesini sağladı.
'SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYORSUN'
Aynı telkin Alexander Sörloth için de yapıldı.
Trabzonspor'da yakaladığı müthiş çıkış sonrası Leipzig'e giden Norveçli yıldız, kariyerinin son bölümünde beklentilerin çok gerisinde kaldı.
Bundesliga ve La Liga'da Trabzonspor'daki başarılı günlerini aratan 1995 doğumlu forvete Süper Lig'i yakından tanıyan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda tekrar çıkış yakalayabileceği belirtildi.
MAXI GOMEZ KİMDİR?
Maxi Gomez veya tam adıyla Maximiliano Gomez Gonzalez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'ın Kuzey Batı bölgesindeki Paysandu kentinde dünyaya geldi.
10 Ağustos 2022 itibariyle 25 yaşındadır. Bonservisi Valencia'da bulunan futbolcunun buradaki kontratı 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.
Gomez'in repertuarında sadece forvet bölgesi bulunuyor.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
5 Aralık 1995, Trondheim doğumlu Alexander Sörloth, santrfor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur.
Sörloth Alman ekibi Leipzig'de forma giymektedir.
Baş mevki santrafor olan futbolcu, ihtiyaç halinde kanatlar da görev üstlenebiliyor.
Futbolcu sol ayağına hakim olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.