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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler hızlandırıldı. Sarı-lacivertliler Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez ve tekrar çıkış yakalamak isteyen Alexander Sörloth'u böyle ikna etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

İki oyuncuyu sarılacivertli formayı giyme konusunda ikna etmeyi başaran sarı-lacivertliler, kulüpler bazında pazarlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin kurmayları oyuncularla yaptıkları görüşmelerde 'win-win' mottosuyla hareket edip transferin bir ayağını çözmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

'BİZİM TAKIMDA AMACINA ULAŞIRSIN'

Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez, bu yüzden daha fazla ve düzenli oynayabileceği bir takıma transfer planlıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldızın hassasiyetine vurgu yapıp, "Bizim takımda istediğin süreyi alıp, amacına ulaşabilirsin.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Sonuç olarak hem sen hem de kulübümüz bu işten karlı çıkmış olur" diyerek 26 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesini sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

'SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYORSUN'

Aynı telkin Alexander Sörloth için de yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Trabzonspor'da yakaladığı müthiş çıkış sonrası Leipzig'e giden Norveçli yıldız, kariyerinin son bölümünde beklentilerin çok gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Bundesliga ve La Liga'da Trabzonspor'daki başarılı günlerini aratan 1995 doğumlu forvete Süper Lig'i yakından tanıyan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda tekrar çıkış yakalayabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maxi Gomez veya tam adıyla Maximiliano Gomez Gonzalez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'ın Kuzey Batı bölgesindeki Paysandu kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

10 Ağustos 2022 itibariyle 25 yaşındadır. Bonservisi Valencia'da bulunan futbolcunun buradaki kontratı 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Gomez'in repertuarında sadece forvet bölgesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995, Trondheim doğumlu Alexander Sörloth, santrfor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Sörloth Alman ekibi Leipzig'de forma giymektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Maxi Gomez ve Alexander Sörloth’u böyle ikna etti

Baş mevki santrafor olan futbolcu, ihtiyaç halinde kanatlar da görev üstlenebiliyor.

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