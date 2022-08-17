Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Sarı-lacivertlilerde Ümraniyespor beraberliği sonrası düşen yüzler, 6-0'lık Kasımpaşa galibiyleti sonrasında yeniden gülmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde Ümraniyespor beraberliği sonrası düşen yüzler, 6-0'lık Kasımpaşa galibiyleti sonrasında yeniden gülmeye başladı.
Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı çekmemesine rağmen yoğun sezonu düşünerek hücum hattını zenginleştirmeyi ve taraftarın özlemle beklediği forveti almayı hedefliyor.
Gündemdeki isimlerle ilgili farklı iddialar da ortaya çıkıyor.
İşte Fenerbahçe'nin kısa süre içinde renklerine bağlamaya çalıştığı forvet adayları...
VINCENT ABOUBAKAR
Beşiktaş'ta iki farklı dönemde forma giyen Kamerunlu yıldız konusunda Arap basınından güçlü iddialar var.
Mısır basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli forvet oyuncusunu da Türkiye'ye dönmeye ikna etti.
Haberde imzaların yakın olduğu ve Aboubakar'ın kısa süre içinde çubuklu formayı giyeceği belirtildi.
Jorge Jesus da hem kendi oynayan hem de çevresini oynatan yıldız ismi çok istiyor.
ALEXANDER SÖRLOTH
Adı Türk kulüpleriyle sık sık gündeme gelen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth hakkında Alman basınında çarpıcı iddialar yer aldı.
RB Leipzig geçen sezon Real Sociedad'a kiraladığı 26 yaşındaki oyuncuyu bu yıl da kadrosunda düşünmüyor.
Oynama umutları azalan Sörloth'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı kiralamak için harekete geçtiği, Sörloth'un rotasının da İstanbul olabileceği öğrenildi.
MAXİ GOMEZ
Kanarya'nın yakından ilgilendiği bir diğer forvet adayı da Maxi Gomez. Fenerbahçe, Uruguaylı forvet için yaklaşık 2 haftadır Valencia ile temaslarını koparmadı 26 yaşındaki futbolcunun milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor.
İspanyol basını da iki kulüp arasındaki pazarlıkların bir süredir olumlu şekilde seyrettiğini duyurdu. Kısa süre içinde Gomez'in İstanbul'a giderek Fenerbahçe'ye katılabileceği belirtildi.