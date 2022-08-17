Haberler Fenerbahçe Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Forvetini arayan Fenerbahçe için 3 farklı ülkeden 3 farklı iddia var. Mısır basını: Fenerbahçe, Aboubakar ile anlaştı, Türkiye'ye dönmeye ikna etti. Alman basını: Sörloth, RB Leipzig'den ayrılıyor. Rotası kiralık İstanbul olabilir. İspanyol basını: Türk ekibi, Maxi Gomez için Valencia ile anlaştı. İmazlar yakın. İşte bu transfer gelişmelerine ilişkin detaylar..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Sarı-lacivertlilerde Ümraniyespor beraberliği sonrası düşen yüzler, 6-0'lık Kasımpaşa galibiyleti sonrasında yeniden gülmeye başladı.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı çekmemesine rağmen yoğun sezonu düşünerek hücum hattını zenginleştirmeyi ve taraftarın özlemle beklediği forveti almayı hedefliyor.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Gündemdeki isimlerle ilgili farklı iddialar da ortaya çıkıyor.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

İşte Fenerbahçe'nin kısa süre içinde renklerine bağlamaya çalıştığı forvet adayları...

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

VINCENT ABOUBAKAR

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde forma giyen Kamerunlu yıldız konusunda Arap basınından güçlü iddialar var.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Mısır basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Tecrübeli forvet oyuncusunu da Türkiye'ye dönmeye ikna etti.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Haberde imzaların yakın olduğu ve Aboubakar'ın kısa süre içinde çubuklu formayı giyeceği belirtildi.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Jorge Jesus da hem kendi oynayan hem de çevresini oynatan yıldız ismi çok istiyor.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

ALEXANDER SÖRLOTH

Adı Türk kulüpleriyle sık sık gündeme gelen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth hakkında Alman basınında çarpıcı iddialar yer aldı.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

RB Leipzig geçen sezon Real Sociedad'a kiraladığı 26 yaşındaki oyuncuyu bu yıl da kadrosunda düşünmüyor.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Oynama umutları azalan Sörloth'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı kiralamak için harekete geçtiği, Sörloth'un rotasının da İstanbul olabileceği öğrenildi.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

MAXİ GOMEZ

Kanarya'nın yakından ilgilendiği bir diğer forvet adayı da Maxi Gomez. Fenerbahçe, Uruguaylı forvet için yaklaşık 2 haftadır Valencia ile temaslarını koparmadı 26 yaşındaki futbolcunun milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor.

Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

İspanyol basını da iki kulüp arasındaki pazarlıkların bir süredir olumlu şekilde seyrettiğini duyurdu. Kısa süre içinde Gomez'in İstanbul'a giderek Fenerbahçe'ye katılabileceği belirtildi.

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