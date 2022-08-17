Seç beğen al! İşte Fenerbahçe'nin forvet listesi

MAXİ GOMEZ



Kanarya'nın yakından ilgilendiği bir diğer forvet adayı da Maxi Gomez. Fenerbahçe, Uruguaylı forvet için yaklaşık 2 haftadır Valencia ile temaslarını koparmadı 26 yaşındaki futbolcunun milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor.