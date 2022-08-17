Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni transferler kadar takımdaki mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor. Son olarak Samatta'yı Genk'e kiralayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından formasını Arao'ya kaptıran Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte yaşanan son gelişmeler ve Fenerbahçe'nin belirlediği bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:03
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Birçok transferle yeni sezona giren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Golcü transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde kadroda oluşan fazlalık nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Son olarak Mbwana Samatta, satın alma opsiyonuyla Genk'e kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de yabancı sayısında yaşanan artış, ayrılıkları da zorunlu kılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan kadroda rahatlığı sağlamak isterken diğer yandan maliyetleri düşürmek ve bonservis geliri elde etmek için mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Pelkas, Novak, Berisha, Tisserand, Lemos, Meyer ve Caulker gibi isimlere takım aranıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Osayi Samuel ve Szalai'ye İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

İki futbolcuya gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo'ya da talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

CRESPO'YA SPORTING KANCASI!
Portekizli orta sahaya ülkesinin takımlarından Sporting, yakından ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Takvim.com.tr'nin Portekiz basınından derlediği haberde; Sporting Teknik Direktörü Amorim'in, Miguel Crespo'yu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Sporting'in yıldız oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe yönetimi hem de Crespo ile temasa geçildiği öne sürülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim özellikle Willian Arao'nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetse de Crespo'nun takımda kalmasını istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Sporting'in Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması halinde işlerin değişebileceği de ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

YEDEK KALDIĞI İÇİN AYRILABİLİR!
Ayrıca Crespo'nun da son dönemde yedek kaldığı için Sporting'e gitmeye sıcak bakabileceği de öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid'ten yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif gelmiş ancak yönetim rakamı az bulmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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