FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Transferde Miguel Crespo sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Birçok transferle yeni sezona giren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Birçok transferle yeni sezona giren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Golcü transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde kadroda oluşan fazlalık nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılıyor.
Son olarak Mbwana Samatta, satın alma opsiyonuyla Genk'e kiralandı.
Fenerbahçe'de yabancı sayısında yaşanan artış, ayrılıkları da zorunlu kılıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan kadroda rahatlığı sağlamak isterken diğer yandan maliyetleri düşürmek ve bonservis geliri elde etmek için mesai harcıyor.
Pelkas, Novak, Berisha, Tisserand, Lemos, Meyer ve Caulker gibi isimlere takım aranıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde.
Osayi Samuel ve Szalai'ye İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor.
İki futbolcuya gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo'ya da talip çıktı.
CRESPO'YA SPORTING KANCASI!
Portekizli orta sahaya ülkesinin takımlarından Sporting, yakından ilgi gösteriyor.
Takvim.com.tr'nin Portekiz basınından derlediği haberde; Sporting Teknik Direktörü Amorim'in, Miguel Crespo'yu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.
Sporting'in yıldız oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe yönetimi hem de Crespo ile temasa geçildiği öne sürülüyor.
Sarı-lacivertli yönetim özellikle Willian Arao'nun transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetse de Crespo'nun takımda kalmasını istiyor.
Sporting'in Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması halinde işlerin değişebileceği de ifade ediliyor.
YEDEK KALDIĞI İÇİN AYRILABİLİR!
Ayrıca Crespo'nun da son dönemde yedek kaldığı için Sporting'e gitmeye sıcak bakabileceği de öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid'ten yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif gelmiş ancak yönetim rakamı az bulmuştu.
Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.