Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - KARARLAR DOĞRU
F.Bahçe herhalde son 10 yılın en rahat maçını oynadı. Orta saha ve hücuma dönük tüm oyuncular şov yaptı. Altay ile defans ne yaptı diye sorarsanız, onlar olmasa da olurdu. Tek taraflı maç oldu.
AHMET ÇAKAR - KARARLAR DOĞRU
F.Bahçe herhalde son 10 yılın en rahat maçını oynadı. Orta saha ve hücuma dönük tüm oyuncular şov yaptı. Altay ile defans ne yaptı diye sorarsanız, onlar olmasa da olurdu. Tek taraflı maç oldu.
Joshua King'i avcı gözüyle izledim. Ağır fakat futbolu bilen oyuncu. Baskı altında da ağırlığı nedeniyle bocalıyor.
İlk golde kaleciyi yürüyerek geçti, golünü attı. Hemen akabinde de Kasımpaşalı Hasan Emre'nin atılmasıyla maç bitiverdi.
Bu dakikadan itibaren 'F.Bahçe şov' başlamış oldu. Valencia, Emre Mor, Ferdi...
Herkes şovun parçası oldu. Valencia'nın attığı kafa golü müthiş. Emre Mor sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en yetenekli isimlerinden.
Ama çok önemli bir hatası var. Ne zaman şut, ne zaman pas, ne zaman dribbling yapacağını bilmiyor.
Yıllardır bilmiyordu hâlâ öğrenememiş. Zaman zaman mükemmel işler yapıyor. Zaman zaman da ağır acemiliğini görüyoruz.
Sonuçta; Fenerbahçe şov yaptı, iyi oynadı ama bunun asıl sebebi Kasımpaşalı oyuncuların yapamadıkları defans ve bir kişi eksik kalmalarıydı.
Avrupa maçı için böylesine rahat bir galibiyet çok önemli ve huzur verici.
Hakem Mete Kalkavan, kritik pozisyonlar olmasına rağmen mükemmele yakın maç yönetti.
Hasan Emre'yi atması bariz gol şansından kesin doğru. Bu pozisyona benzer Ferdi'nin yaptığı harekette Ferdi'ye verdiği sarı kart da doğru.
Top çarpraza gidiyordu ve bariz gol şansı yoktu. VAR yardımıyla içeriden çevrilen ve gol olan pozisyonun hemen öncesi Zajc'ın topa elle teması var. Bu da doğruydu.
ÖMER ÜRÜNDÜL - BÖYLE OYNARSA FORMAYI KİMSEYE VERMEZ
Kasımpaşa geçen sezonun ikinci yarısının flaş ekibiydi. Ama bu sezon öncesi önemli oyuncularını kaybettiler, yerleri de hiç dolmamış.
Böyle bir tabloda teknik direktör Sami Uğurlu, "Geçen sezonki riskli ofansif oyunuma devam edeyim" anlayışına bir de defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarınca maça hırslı ve tempolu başlayan Fenerbahçe adeta şov yaptı.
Önce ilk geniş alan kontratağında Joshua King takımını öne geçirdi.
Kısa süre sonra da yine defans önde yakalanınca arkaya atılan topta Emre, Valencia'yı düşürüp kırmızı kart görünce maçın nereye gideceği artık belli olmuştu.
Ondan sonra Fenerbahçe iki gol daha bulup, devreyi 3 farklı önde bitirdi ki daha da farklı olabilirdi.
İkinci yarıda doğal olarak oyunu biraz rölantiye aldılar, fazla fizik gücü harcamadılar ama yine de işi ciddi tuttular.
Sonra oyuna giren Arda iki güzel gole daha imza atınca 6 gollü bir galibiyet geldi.
Yalnız dünkü maç Kasımpaşa'nın durumunu gördükten sonra çok abartılırsa takımın aleyhine olur.
Dün gece Fenerbahçe'nin Valencia ile gelen ikinci golü bana göre mükemmel bir Premier Lig golüydü.
Şimdi gelelim futbolcular hakkındaki gözlemlerime: Gustavo Henrique böyle devam ederse Fenerbahçe'de savunma yönünde büyük problem çıkarır.
Arao basit oynuyor ama oynasa da olur oynamasa da... Eğer kendine iyi bakmaya ve çalışmaya devam ederse Emre Mor'dan büyük katkı gelecek.
Joshua King'i çok beğendim. Futbolu da biliyor.
Ama dün gecenin yıldızı Valencia idi... Bu maçtaki formu devam edip, sakatlık problemi yaşamazsa çok iyi bir santrfor transfer edilse bile formayı kaptırmaz.