Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - KARARLAR DOĞRU

F.Bahçe herhalde son 10 yılın en rahat maçını oynadı. Orta saha ve hücuma dönük tüm oyuncular şov yaptı. Altay ile defans ne yaptı diye sorarsanız, onlar olmasa da olurdu. Tek taraflı maç oldu.