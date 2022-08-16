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Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Kasımpaşa Fenerbahçe maçı haberleri: Sezonun ilk haftasında Ümraniyespor'a takılan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı. Sarı-lacivertliler 16. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarları da Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 08:34
Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - KARARLAR DOĞRU

F.Bahçe herhalde son 10 yılın en rahat maçını oynadı. Orta saha ve hücuma dönük tüm oyuncular şov yaptı. Altay ile defans ne yaptı diye sorarsanız, onlar olmasa da olurdu. Tek taraflı maç oldu.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Joshua King'i avcı gözüyle izledim. Ağır fakat futbolu bilen oyuncu. Baskı altında da ağırlığı nedeniyle bocalıyor.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk golde kaleciyi yürüyerek geçti, golünü attı. Hemen akabinde de Kasımpaşalı Hasan Emre'nin atılmasıyla maç bitiverdi.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu dakikadan itibaren 'F.Bahçe şov' başlamış oldu. Valencia, Emre Mor, Ferdi...

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Herkes şovun parçası oldu. Valencia'nın attığı kafa golü müthiş. Emre Mor sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en yetenekli isimlerinden.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama çok önemli bir hatası var. Ne zaman şut, ne zaman pas, ne zaman dribbling yapacağını bilmiyor.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yıllardır bilmiyordu hâlâ öğrenememiş. Zaman zaman mükemmel işler yapıyor. Zaman zaman da ağır acemiliğini görüyoruz.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonuçta; Fenerbahçe şov yaptı, iyi oynadı ama bunun asıl sebebi Kasımpaşalı oyuncuların yapamadıkları defans ve bir kişi eksik kalmalarıydı.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Avrupa maçı için böylesine rahat bir galibiyet çok önemli ve huzur verici.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakem Mete Kalkavan, kritik pozisyonlar olmasına rağmen mükemmele yakın maç yönetti.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hasan Emre'yi atması bariz gol şansından kesin doğru. Bu pozisyona benzer Ferdi'nin yaptığı harekette Ferdi'ye verdiği sarı kart da doğru.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Top çarpraza gidiyordu ve bariz gol şansı yoktu. VAR yardımıyla içeriden çevrilen ve gol olan pozisyonun hemen öncesi Zajc'ın topa elle teması var. Bu da doğruydu.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - BÖYLE OYNARSA FORMAYI KİMSEYE VERMEZ

Kasımpaşa geçen sezonun ikinci yarısının flaş ekibiydi. Ama bu sezon öncesi önemli oyuncularını kaybettiler, yerleri de hiç dolmamış.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Böyle bir tabloda teknik direktör Sami Uğurlu, "Geçen sezonki riskli ofansif oyunuma devam edeyim" anlayışına bir de defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarınca maça hırslı ve tempolu başlayan Fenerbahçe adeta şov yaptı.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Önce ilk geniş alan kontratağında Joshua King takımını öne geçirdi.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kısa süre sonra da yine defans önde yakalanınca arkaya atılan topta Emre, Valencia'yı düşürüp kırmızı kart görünce maçın nereye gideceği artık belli olmuştu.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ondan sonra Fenerbahçe iki gol daha bulup, devreyi 3 farklı önde bitirdi ki daha da farklı olabilirdi.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda doğal olarak oyunu biraz rölantiye aldılar, fazla fizik gücü harcamadılar ama yine de işi ciddi tuttular.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonra oyuna giren Arda iki güzel gole daha imza atınca 6 gollü bir galibiyet geldi.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yalnız dünkü maç Kasımpaşa'nın durumunu gördükten sonra çok abartılırsa takımın aleyhine olur.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün gece Fenerbahçe'nin Valencia ile gelen ikinci golü bana göre mükemmel bir Premier Lig golüydü.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şimdi gelelim futbolcular hakkındaki gözlemlerime: Gustavo Henrique böyle devam ederse Fenerbahçe'de savunma yönünde büyük problem çıkarır.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Arao basit oynuyor ama oynasa da olur oynamasa da... Eğer kendine iyi bakmaya ve çalışmaya devam ederse Emre Mor'dan büyük katkı gelecek.

Sabah Gazetesi yazarları Kasımpaşa Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Joshua King'i çok beğendim. Futbolu da biliyor.

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