Kanarya’dan gol resitali

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak taraftarını şok eden sarı- lacivertliler, Kasımpaşa karşısında fırtına gibiydi. 8'de Joshua King ile öne geçen Jesus'un öğrencileri, 16'da Hasan Emre'nin atılmasıyla on kişi kalan rakibi karşısında şova başladı. Enner Valencia 2 gol ve bir asistle geceye damgasını vururken, Emre Mor da bir golle gösteriye katıldı.



ARDA GÜLER NOKTAYI KOYDU



İkinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler, 'Alexvari' iki nefis golle şovu tamamladı. Fenerbahçe böylece Jorge Jesus ile Süper Lig'de ilk galibiyetini 6-0 gibi farklı bir skorla almış oldu. 4 puana ulaştı. Kasımpaşa ise ikinci haftayı da puansız kapattı. İlk hafta Başakşehir'e deplasmanda 4-0 yenilen İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den de 6 gol yedi. İki maçta kalesinde tam 10 gol gördü. Fenerbahçe ligin 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Giresunspor deplasmanına gidecek.



FORVET GOL İÇİN YAŞAR



Ligde ilk iki haftada 4 gol+1 asistle müthiş bir sezon başlangıcı yapan Enner Valencia, "Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Sezonun daha başındayız. Aynı şekilde devam etmiliyiz. Hem takımın hem oyuncuların özgüven kazanması açısından bu galibiyet önemliydi. Yeni bir takımız, üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Forvet oyuncuları olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor. Çünkü biz gol atmak için yaşarız. Bana da fırsat geldi. Ve golleri attım. Umarım daha fazla atarım. Bugün asıl önemli olan ise takımın kazanmasıydı" ifadelerini kullandı.

DİEGO ROSSİ İLK KEZ YEDEK SOYUNDU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçına göre onbirde 2 değişiklik yaptı. Luan Peres ve Diego Rossi yedek soyunurken, tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine Osayi Samuel ve Miha Zajc'a görev verdi. Rossi, Jesus geldikten sonra ilk kez bir resmi maçta yedek başladı. Uruguaylı oyuncu 68'de oyuna dahil oldu.



ARDA'DAN 10 NUMARA ŞOV



Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler, Kasımpaşa maçında kalitesini gösterdi. Alex'in 10 numaralı formasını sırtına geçiren 17 yaşındaki oyuncu, oyuna girdikten sonra 2 nefis golle farkı 6'ya taşıdı. Arda sahada kaldığı 22 dakikada 4/4 ikili mücadele kazanma, 2/2 dripling istatistikleri yakalarken, çektiği ilk iki şut gol oldu. Verdiği 11 pasın 8'i adrese gitti.



EMRE MOR'DAN GOLLERE DEVAM



Emre Mor, Fenerbahçe kariyerine hızlı başladı... Fatih Karagümrük'teki başarılı performansı sonrası transfer edilen yetenekli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'ya attığı golle siftah yapmıştı. Mor dün Kasımpaşa karşısında da hücumda etkili oyununu skora yansıtmayı başardı. Çubuklu ile ilk lig golünü de atarak, 5 maçta 2 gole ulaştı.



ALİ KOÇ TRİBÜNDE



Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakmadı. Yönetim kurulu üyeleri de tam kadro protokol tribününde yer aldı. Ali Koç'un üst üste gelen goller sonrası yüzünün güldüğü görüldü.