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FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenerken mücadelenin son anlarına Fenerbahçe'nin 10 numarası damga vurdu! Oyuna 68'de dahil olan Arda Güler iki gol atarak "Ben buradayım" mesajı verirken futbolseverlere de resital izletti. Arda'nnı performansı Avrupa'da da gündem oldu. Yıldız futbolcunun golü Messi'nin golüne benzetildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 09:27
FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri ise Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

Oyuna 68. dakikada dahil olan genç yıldız son dakikalara iki gol birden sığdırdı ve "Ben buradayım" mesajı verdi.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

10 NUMARAYI ALMIŞTI

Fenerbahçe'de genç yıldız geçen günlerde yapılan törenle 10 numaralı formayı teslim almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

EN GENÇ FUTBOLCU OLDU

Arda Güler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

GEÇEN SEZON 48 DAKİKADA BİR GOLE KATKI SAĞLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin 10 numarası geçen sezon forma giydiği tüm Süper Lig maçlarında galibiyet yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

12 mücadelede de 3 puana uzanan Arda Güler, aynı zamanda sahada kaldığı her 48 dakikada bir gole katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyi oyuncusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

Arda Güler geçen sezon ligde 286 dakikaya 3 gol 3 asist sığdırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

JESUS MAÇ SONU AÇIKLAMALAR YAPTI

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus da mücadele sonrasında Arda Güler'le sahada uzun uzun konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

Portekizli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu anları şöyle anlattı:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

"Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. 20 dakikada kendini göstermek istedi"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

"Maç sonu 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim. Kötü başladı, toparladı. Geleceği Türk Milli Takımı için de iyi olacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in golleri Avrupa'yı salladı! Messi...

AVRUPA'YI SALLADI

Arda Güler'in golleri Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.

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