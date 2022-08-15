Haberler Fenerbahçe Arda Güler'in 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! Bütün yedek kulübesi ayakta alkışladı

Arda Güler'in 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! Bütün yedek kulübesi ayakta alkışladı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 6-0'lık farklı skorla galip ayrıldı. Mücadelede sarı lacivertli ekibin 5. ve 6. golünü genç yıldız Arda Güler kaydederken, Arda'nın ikinci golü sonrası yedek kulübesinde ekranlara yansıyan görüntü dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:57
Arda Güler'in 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! Bütün yedek kulübesi ayakta alkışladı

Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli ekipte Arda Güler 69. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Genç yıldız maçın 86. dakikasında takımının 5. golünü kaydetti.

90+2. dakikada tekrar sahneye çıkan Arda Güler kendisinin 2. takımının 6. golünü atarak skoru 6-0'a getirdi.

Arda'nın ikinci golü sonrası, Fenerbahçe yedek kulübesindeki tüm oyuncuların ve teknik ekibin genç yıldızı ayakta alkışladığı anlar ekranlara yansıdı.

İşte o görüntü...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

DİĞER
Son dakika: Kim Min-jae'den İtalya Serie A'ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...
Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar'ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi...
Fırtına'dan Bartra paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
King: Sürekli denemek zorundayız
Fenerbahçe farklı kazandı!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 15 AĞUSTOS
Mendy hakim karşısına çıkıyor!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve sahasında rahat kazandı Juve sahasında rahat kazandı 23:45
Fenerbahçe farklı kazandı! Fenerbahçe farklı kazandı! 23:41
Bilbao Mallorca maçında gol sesi çıkmadı! Bilbao Mallorca maçında gol sesi çıkmadı! 23:19
Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... Kasımpaşa'nın golü sayılmadı! İşte VAR çizgisi... 22:09
K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! K.Paşa - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! 22:27
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kendini düzeltiyor! Erman Toroğlu: Fenerbahçe kendini düzeltiyor! 22:54
Daha Eski
Atletico deplasmanda galibiyete ulaştı! Atletico deplasmanda galibiyete ulaştı! 22:54
Adana'da kazanan çıkmadı! Adana'da kazanan çıkmadı! 23:14
Napoli farka koştu! Napoli farka koştu! 23:18
Atıcılıkta 3 madalya birden! Atıcılıkta 3 madalya birden! 18:39
G.Saray'da o ismin sözleşmesi feshedildi! G.Saray'da o ismin sözleşmesi feshedildi! 19:04
Emre Sakcı'dan altın madalya başarısı! Emre Sakcı'dan altın madalya başarısı! 19:33