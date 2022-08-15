Arda Güler'in 2. golünden sonra dikkat çeken görüntü! Bütün yedek kulübesi ayakta alkışladı

Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti.
Sarı lacivertli ekipte Arda Güler 69. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.
Genç yıldız maçın 86. dakikasında takımının 5. golünü kaydetti.
90+2. dakikada tekrar sahneye çıkan Arda Güler kendisinin 2. takımının 6. golünü atarak skoru 6-0'a getirdi.
Arda'nın ikinci golü sonrası, Fenerbahçe yedek kulübesindeki tüm oyuncuların ve teknik ekibin genç yıldızı ayakta alkışladığı anlar ekranlara yansıdı.
İşte o görüntü...
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...