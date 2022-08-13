Zeki Uzundurukan açıkladı! "Nwakaeme Trabzonspor'a dönmek istiyor"

Trabzonspor ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan Nwakaeme birçok takımda görüşmesine rağmen istediği teklifi alamadı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor'da yaptığı açıklamada Nwakaeme'nin kararı nedeniyle pişman olduğunu belirtti

Uzundurukan açıklamasında, ''Nwakaeme, Trabzonspor'a dönmek istiyor. Sözleşme uzatmadığı için pişman.'' ifadelerine yer verdi.

Nwakaeme daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Hull City, El İttihad ve Real Valladolid ile görüşme sağlamıştı.