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Zeki Uzundurukan açıkladı! "Nwakaeme Trabzonspor'a dönmek istiyor"

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerle sözleşmesi sona ermesinden sonra Türkiye'den çeşitli takımlarla görüşen ancak istediği sözleşmeyi alamayan Nwakaeme'nin, Trabzonspor'a dönmek istediği ortaya çıktı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada Nwakaeme ile ilgili o gelişmeyi aktardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:37
Zeki Uzundurukan açıkladı! "Nwakaeme Trabzonspor'a dönmek istiyor"

Trabzonspor ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan Nwakaeme birçok takımda görüşmesine rağmen istediği teklifi alamadı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor'da yaptığı açıklamada Nwakaeme'nin kararı nedeniyle pişman olduğunu belirtti

Uzundurukan açıklamasında, ''Nwakaeme, Trabzonspor'a dönmek istiyor. Sözleşme uzatmadığı için pişman.'' ifadelerine yer verdi.

Nwakaeme daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Hull City, El İttihad ve Real Valladolid ile görüşme sağlamıştı.

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