Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Fenerbahçe transfer haberi... Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü forvet hattına çevirdi. Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte transferde yoğun mesai harcıyan sarı lacivertliler hücum bölgesinde genişliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basınına göre Jorge Jesus Carlos Vinicius'u istiyor. İşte transferin detayları...(FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:03
ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Yeni sezonda takımı Jesus'a emanet eden sarı lacivertliler transferde düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Golcü bir forvet isteyen Portekizli çalıştırıcı yönetime listesini sundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Sezon başında Kanarya, hücum hattına Joshua King ve Joao Pedro'yu transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Allahyar ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 3 kulvarda yarışacak rotasyonlu bir kadro kurma peşinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Dinamo Kiev maçından sonra forvet hattını işaret eden Jesus o bölgeye muhakkak transfer istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Portekiz basını sarı lacivertli kulüp için flaş bir ismi gündeme getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Ojogo'nun haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması giyen Carlos Vinicius ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

25 yaşındaki golcü futbolcuyu Jesus'un ısrarla istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Carlos Vinicius 2021-2022 sezonunu kiralık olarak Hollanda takımında geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Bonservisi Benfica'nın elinde olan golcü futbolcunun serbest kalır maddesi 10 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Transferdeki tek engel PSV Teknik Direktörü Nistelrooy'un oyuncuyu takımda görmek istemesi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Vinicius, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibinde 36 karşılaşmaya cıktı. Brezilyalı golcü 36 karşılaşmada 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Carlos Vinicius kulüp kariyerinde 178 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

CARLOS VINICIUS KİMDİR?
Benfica takımında Forvet mevkinde forma giyen Carlos Vinicius, 22 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

190 cm boyunda ve 83 kilo olan Carlos Vinicius, Sol ayağını kullanmaktadır.

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