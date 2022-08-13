FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Carlos Vinicius harekatı!

Yeni sezonda takımı Jesus'a emanet eden sarı lacivertliler transferde düğmeye bastı.
Golcü bir forvet isteyen Portekizli çalıştırıcı yönetime listesini sundu.
Sezon başında Kanarya, hücum hattına Joshua King ve Joao Pedro'yu transfer etti.
Yeni sezonda takımı Jesus'a emanet eden sarı lacivertliler transferde düğmeye bastı.
Golcü bir forvet isteyen Portekizli çalıştırıcı yönetime listesini sundu.
Sezon başında Kanarya, hücum hattına Joshua King ve Joao Pedro'yu transfer etti.
Allahyar ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 3 kulvarda yarışacak rotasyonlu bir kadro kurma peşinde.
Dinamo Kiev maçından sonra forvet hattını işaret eden Jesus o bölgeye muhakkak transfer istiyor.
Portekiz basını sarı lacivertli kulüp için flaş bir ismi gündeme getirdi.
Ojogo'nun haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması giyen Carlos Vinicius ile ilgileniyor.
25 yaşındaki golcü futbolcuyu Jesus'un ısrarla istiyor.
Carlos Vinicius 2021-2022 sezonunu kiralık olarak Hollanda takımında geçirdi.
Bonservisi Benfica'nın elinde olan golcü futbolcunun serbest kalır maddesi 10 milyon euro.
Transferdeki tek engel PSV Teknik Direktörü Nistelrooy'un oyuncuyu takımda görmek istemesi.
Vinicius, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibinde 36 karşılaşmaya cıktı. Brezilyalı golcü 36 karşılaşmada 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Carlos Vinicius kulüp kariyerinde 178 maçta görev aldı.
CARLOS VINICIUS KİMDİR?
Benfica takımında Forvet mevkinde forma giyen Carlos Vinicius, 22 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.
190 cm boyunda ve 83 kilo olan Carlos Vinicius, Sol ayağını kullanmaktadır.
Portekiz basınında yer alan haber...