TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.
Oyuncunun bonservisi Chelsea'de bulunuyor.
Belçikalı yıldız, menajeri tarafından kulübe önerilmişti.
Sarı-lacivertli ekibin kurmaylarının bu transfere onay verdiği ileri sürüldü.
Ancak yönetime yakın kaynaklar bu haberi doğrulamadı.
Yıldız golcü 14 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
DİREKLERİ DÖVDÜ!
Golcü oyuncu siyah-beyazlı forma ile aldeta direkleri dövdü.
Batshuayi toplamda 6 kez direği nişanladı.
Belçikalı oyuncu kariyerine Standard Liege forması ile başladı.
Burada kendini kanıtlayan golcü isim 2014 Temmuz'unda Olympique Marsilya'ya imza attı.
Burada beklentileri tam manada karşılayamayan yıldız isim Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace takımlarına kiralandı.
Belçikalı isim son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giydi.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu biliniyor.