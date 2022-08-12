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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Santrfor takviyesi yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Oyuncunun bonservisi Chelsea'de bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Belçikalı yıldız, menajeri tarafından kulübe önerilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Sarı-lacivertli ekibin kurmaylarının bu transfere onay verdiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Ancak yönetime yakın kaynaklar bu haberi doğrulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

28 yaşındaki Batshuayi, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta 33 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Yıldız golcü 14 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

DİREKLERİ DÖVDÜ!
Golcü oyuncu siyah-beyazlı forma ile aldeta direkleri dövdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Batshuayi toplamda 6 kez direği nişanladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Belçikalı oyuncu kariyerine Standard Liege forması ile başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

Burada kendini kanıtlayan golcü isim 2014 Temmuz'unda Olympique Marsilya'ya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bilmecesi!

6 milyon euroya Marsilya'ya transfer olan Batshuayi, 2 yıl sonra kendisini 39 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea'de buldu.

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