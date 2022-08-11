Slovacko - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip mücadeleye 3-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çıktı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken temsilcimiz, play-off turuna yükselerek Austria Wien takımıyla eşleşti.
Fenerbahçe'nin golü 56. dakikada Serdar Dursun'dan gelirken, Slovacko'nun sayısını ise 58'de Sasinka kaydetti.
Aynı zamanda Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, uzun zaman sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.
Sarı lacivertliler play-off turunda Avusturya ekibini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.
Temsilcimiz bu turda elenirse ise UEFA Konferans Ligi gruplarına direkt katılacak.