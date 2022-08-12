Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Golcü arayışlarını sürdüren Kanarya'da gözler tekrardan Beşiktaş'ın eski yıldızına çevrildi. Sarı-lacivertliler yeniden Vincent Aboubakar ile temaslara başladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Maxi Gomez konusunda Valencia'nın yüksek bonservis rakamında ısrarını sürdürmesi üzerine alternatiflere yönelen yönetimin, Vincent Aboubakar'ı yeniden gündeme aldığı ifade edildi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

AlNassr'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için yeni bir nabız yoklaması yapıldığı gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

30 yaşındaki Aboubakar ile Mısır'ın Zamalek kulübünün de ilgilendiği, son kararı yıldız oyuncunun vereceği dile getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Porto, Beşiktaş, Lorient, Valenciennes'de forma giyen Aboubakar, Al Nassr'da 27 maçta 9 gol+4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Golcü oyuncu kariyerinde ise 337 maçta 134 gol atıp, 46 asist gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Kamerun Milli Takımı ile de 87 maçta 33 kez fileleri sarstı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Aboubakar santrfor bölgesinin yanı sıra ikinci forvet, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

SÖRLOTH'A KANCA

Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim olan Alexander Sörloth için Köln de devreye girdi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Sky Sports, Timo Werner'in yeniden Leipzig'e dönmesi üzerine kulüp aramaya başlayan Norveçli golcü için Anthony Modeste'yi Borussia Dortmund'a satan Köln'ün nabız yokladığını bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Köln'ün oyuncuyu sadece kiralayabileceğini ilettiği de belirtilirken, Leipzig'in teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil"
F.Bahçe'de Batshuayi bilmecesi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Yalova'da deprem meydana geldi!
🎮 PS Plus'a 12 yeni oyun!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil" Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil" 06:58
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! 01:48
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! 01:38
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
Fırtına bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam Fırtına bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam 00:34
Daha Eski
Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! 00:33
Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip 00:33
Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! 00:33
Frene basıldı! O transfere Buruk'tan veto Frene basıldı! O transfere Buruk'tan veto 00:33
Başakşehir play-off biletini kaptı! Başakşehir play-off biletini kaptı! 00:32
İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi! İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi! 00:32