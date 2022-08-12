TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den yeniden Vincent Aboubakar hamlesi!

Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor...
Maxi Gomez konusunda Valencia'nın yüksek bonservis rakamında ısrarını sürdürmesi üzerine alternatiflere yönelen yönetimin, Vincent Aboubakar'ı yeniden gündeme aldığı ifade edildi...
Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor...
Maxi Gomez konusunda Valencia'nın yüksek bonservis rakamında ısrarını sürdürmesi üzerine alternatiflere yönelen yönetimin, Vincent Aboubakar'ı yeniden gündeme aldığı ifade edildi...
30 yaşındaki Aboubakar ile Mısır'ın Zamalek kulübünün de ilgilendiği, son kararı yıldız oyuncunun vereceği dile getirildi.
Porto, Beşiktaş, Lorient, Valenciennes'de forma giyen Aboubakar, Al Nassr'da 27 maçta 9 gol+4 asistlik performans sergiledi.
Golcü oyuncu kariyerinde ise 337 maçta 134 gol atıp, 46 asist gerçekleştirdi.
Kamerun Milli Takımı ile de 87 maçta 33 kez fileleri sarstı.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Aboubakar santrfor bölgesinin yanı sıra ikinci forvet, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.
SÖRLOTH'A KANCA
Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim olan Alexander Sörloth için Köln de devreye girdi...
Sky Sports, Timo Werner'in yeniden Leipzig'e dönmesi üzerine kulüp aramaya başlayan Norveçli golcü için Anthony Modeste'yi Borussia Dortmund'a satan Köln'ün nabız yokladığını bildirdi.
Köln'ün oyuncuyu sadece kiralayabileceğini ilettiği de belirtilirken, Leipzig'in teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.
26 yaşındaki Sörloht için Fenerbahçe'nin de yeni teklif sunması bekleniyor
26 yaşındaki Norveçlinin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Sörloth'un Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var.