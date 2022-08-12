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Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip ilk maçta Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve üst tura ismini yazdırmayı başardı. Spor yazarları da Slovacko Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:59
Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - İSTEDİĞİNİ ALDI

Ciddi bir skor avantajı ile gittiğin rövanşta, sahaya çıkan takımı isimler veya istikrar üzerinden eleştirmek "mantıklı" değil.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus elbette elindeki kadroyu en ekonomik ve en adil biçimde kullanmak isteyecek.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

3-0 biten ilk maçın ardından, sadece turu geçmesi beklenen bir maçı, görmediği, beklentisi olduğu, ne durumda olduklarını bilmek istediği oyuncularla oynaması kadar normal bir şey yok.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çünkü maçın hikayesinde oyundan ziyade, İstanbul'a az hasarla ve Viyana bileti ile dönmek var.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonrasına döndüğümüzde Luan Peres'in sol bek oynayamayacağını da tescillemiş olduk.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbolcuya da yazık ediyorlar. Kafa olarak sahada değil sanki. Yine adımını kaçırdı, gol geldi. Ofansif seçenek de olamıyor.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Her maçta rotasyon – deneme yaptı Jesus. Bir oyuncu hariç; Rossi... "Önceki maçın yorgunluğu" kaçamağını oynatmadığı her futbolcu için kullandı.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ancak Rossi'den hiç vazgeçmedi. Açıkta, forvette veya orta sahada; her pozisyondan elbise biçti Uruguaylı oyuncuya. Dün akşam yorgunluğu veya bitkinliği çok açıktı.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail – Crespo ikilisine, Arda Güler'in yardımcı olması lazımdı.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rossi ve Bruma da takımı öne taşıyacak. Slovacko öyle bir baskı yaptı ki, bu üçlü yüzünü dönemedi.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Top kayıpları çok arttı. Bunun üstüne fauller geldi. Rakip yüzünü kalesine döneni yere indirdi.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tempoyu istedikleri gibi tutup, Fenerbahçe'nin hızlı olmasına da izin vermediler.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Serdar Dursun attığı golün tuzunu, yağını da koydu. Baştan sona imal etti. Arda Güler tüm takım baskı yerken, yeteneklerini gösterebileceği alan da bulamadı, sertliğe yanıt da veremedi. Daha zamanı var, bunları da yaşaması gerekiyor.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonuçta, sahadaki oyuncuların bile bitmesini beklediği maçtı.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe hedefini de korudu, oyuncularını da. "Önce lig" diyen bakışı açısının gereğinin yapıldığı kadrosu ve kurgusuyla önümüzde durdu.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - UMARIM HATADIR

Saçma sapan bir maçtı! Tabi bunun nedenleri var.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk maçta alınan 3 farklı skor, yapılan geniş rotasyon ve rakibin "balta oyunculardan" oluşması seyir zevkini aldı götürdü.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Balta diyorum; çünkü Slovackolu futbolcular öylesine sert oynadı ki bütün maçı, "aman sakatlık olmasın" diye izledik.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Pres yapmakla, rakibi önde karşılamakla, "sürekli sert fauller" yapmanın arasında fark var.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Lakin rakibin yapacak fazlaca bir şeyi yoktu. Aradaki kalite farkı inanın dağlar kadar! Bazı teknik direktörlerin en önemli problemi, "gelecek vadeden genç oyuncuları" her daim rotasyonda kullanmaları.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Genç oyuncuyu kazanacaksan; arkasında, önünde, sağında, solunda as futbolcular olacak.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takımın kalitesi arttıkça, yıldız adayının da oyunu gelişir, daha iyi bir seviyeye çıkar.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bunu şimdilik Arda özelinde söylüyorum. Etrafı rotasyon oyuncularıyla çevrili olmasına rağmen yine de iyi bir performans gösterdi.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Belki de çevresinde oynayan birçok oyuncu bu sezon takımda olmayacak.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin hala ana sağ ve sol beki yok. Jesus o bölgelerde denemeler yapmaya devam ediyor.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ali bey ise 1 santrfor transferi yaparak, transfer sezonunu kapatacağını söylüyor.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kafayı yememek elde değil! Sol stoper Peres'i sol bek oynatması hem oyuncuya hem de takıma ihanet!

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Oyuncuyu gerçek bölgesinde en az 6 maç görmeden herhangi bir yorum yapmam.

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Üzüntü verici olan şu köy takımına pozisyonlar vermek hatta onlardan gol yemek!

Spor yazarları Slovacko Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Geçen sezonun looser'ı Lemos dahi yenilerin hepsinden iyiydi.

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