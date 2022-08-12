Haberler Fenerbahçe Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Son dakika spor haberi: Çekya ekibi Slovacko'yu eleyen Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için Avusturya Wien engelini de aşmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin Slovacko ile 1-1 berabere kaldığı rövanşta bazı futbolcuların performansı beklentinin altında kaldı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda şu ana kadar banko oyuncusu olan Diego Rossi'ye sert tepki gösterdi. İşte o isim ve çarpıcı sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 12:59
Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Sarı-lacivertliler, 3-0'ın rövanşında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılılarak play-off turuna yükseldi.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Fenerbahçe'nin golünü Serdar Dursun kaydetti. Slovacko'nun golü Sasinka'dan geldi.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Kanarya bu sonuçla play-off turunda Avusturya Wien ile eşleşti.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Fenerbahçe bu turda Avusturya Wien ile gruplara kalmak için mücadele verecek.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Play-off turunda ilk maç 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

"KARGO UÇAĞINA BİNDİRİP GÖNDER"
Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerine yer verdi.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan Uruguaylı futbolcuya eleştirilerde bulundu.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Diego Rossi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurmuştu.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Fenerbahçe'de toplam 44 karşılaşmada görev alan Diego Rossi, 6 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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