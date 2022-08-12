Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi'ye olay tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, 3-0'ın rövanşında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılılarak play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin golünü Serdar Dursun kaydetti. Slovacko'nun golü Sasinka'dan geldi.
Kanarya bu sonuçla play-off turunda Avusturya Wien ile eşleşti.
Fenerbahçe bu turda Avusturya Wien ile gruplara kalmak için mücadele verecek.
Play-off turunda ilk maç 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe'nin Slovacko ile karşı karşıya geldiği rövanşa Diego Rossi ilk 11'de sahaya çıktı.
Sezon başından bu yana Jorge Jesus'un banko oyuncusu olan Uruguaylı futbolcu performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Slovacko maçıyla ilgili olarak Diego Rossi'ye tepki gösterdi.
"KARGO UÇAĞINA BİNDİRİP GÖNDER"
Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan Uruguaylı futbolcuya eleştirilerde bulundu.
Diego Rossi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurmuştu.
Fenerbahçe'de toplam 44 karşılaşmada görev alan Diego Rossi, 6 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14.5 milyon euro olarak gösteriliyor.