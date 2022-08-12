Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor hareketliliği yaşanıyor. Golcü transferine noktayı koymak isteyen sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini hızlandırdı. Maxi Gomez ile anlaşan ancak kulübü Valencia'yı ikna edemeyen yönetim, rotasını değiştirdi. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Belçikalı yıldız Michy Batshuayi girdi. Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:31
Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'de golcü operasyonu son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Sarı-lacivertliler, nokta atışı bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Kanarya, hücum hattına büyük önem veriyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Gol yollarında etkili bir takım kurmayı amaçlayan yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket ediyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Birçok yıldızla görüşen sarı-lacivertliler, mali konular üzerinde uzlaşıp transfere noktayı koymak istiyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Bir süre Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile görüşen ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, kulübü Valencia'yı ikna edemedi.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde orta yol bulunamadı ve transfer rafa kalktı.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

La Liga ekibinin 12 milyon euro'luk bonservis bedeli talebi sonrası görüşmeler durdu.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Alexander Sörloth için Leipzig'den haber bekleyen yönetim, arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Golcü transferinde hız kazanan Fenerbahçe'de son olarak Belçikalı golcü Batshuayi ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!
Fenerbahçe'nin Batshuayi ile ilgilendiği iddiaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Sarı-lacivertli yöneticiler 28 yaşındaki futbolcu hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

"ŞU AŞAMADA ANLAŞMA YOK"
Sabahspor'un edindiği bilgilere göre; Yöneticiler, Belçikalı forvetle şu aşamada bir anlaşmanın olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinin gelecek planları arasında yer almıyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Ada temsilcisi, Batshuayi'yi elden çıkarmak için gereken kolaylığı yapmaya hazır.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Chelsea'den yıllık 4 milyon euro kazanıyor.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Maaş yükünden kurtulmak isteyen İngiliz ekibi, pazarlıklara açık bir durumda.

Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."
Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi... 11:31
Icardi transferinde Wanda Nara detayı! Icardi transferinde Wanda Nara detayı! 11:30
Cimbom'a Kerem piyangosu! İşte o rakam... Cimbom'a Kerem piyangosu! İşte o rakam... 11:08
Premier Lig'de mola verilecek Premier Lig'de mola verilecek 10:56
Evander şoku yaşadı! Transfere Okan Buruk engeli Evander şoku yaşadı! Transfere Okan Buruk engeli 10:47
Nantes - Lille maçı saat Nantes - Lille maçı saat 10:41
Daha Eski
Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..." Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..." 10:40
Dünya Kupası'nın başlama tarihi değişti Dünya Kupası'nın başlama tarihi değişti 10:35
Atletico Paranaense Estudiantes'i 90+6'da yıktı! Atletico Paranaense Estudiantes'i 90+6'da yıktı! 10:32
Antalyaspor'dan Milosevic kararı! Antalyaspor'dan Milosevic kararı! 10:31
Altay - Samsunspor maçı saat kaçta? Altay - Samsunspor maçı saat kaçta? 10:25
Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu 10:09