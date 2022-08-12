Fenerbahçe'den Batshuayi açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'de golcü operasyonu son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de golcü operasyonu son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, nokta atışı bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.
UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Kanarya, hücum hattına büyük önem veriyor.
Gol yollarında etkili bir takım kurmayı amaçlayan yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket ediyor.
Birçok yıldızla görüşen sarı-lacivertliler, mali konular üzerinde uzlaşıp transfere noktayı koymak istiyor.
Bir süre Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile görüşen ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, kulübü Valencia'yı ikna edemedi.
İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde orta yol bulunamadı ve transfer rafa kalktı.
La Liga ekibinin 12 milyon euro'luk bonservis bedeli talebi sonrası görüşmeler durdu.
Alexander Sörloth için Leipzig'den haber bekleyen yönetim, arayışlarına devam ediyor.
Golcü transferinde hız kazanan Fenerbahçe'de son olarak Belçikalı golcü Batshuayi ismi gündeme geldi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!
Fenerbahçe'nin Batshuayi ile ilgilendiği iddiaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli yöneticiler 28 yaşındaki futbolcu hakkında açıklamada bulundu.
"ŞU AŞAMADA ANLAŞMA YOK"
Sabahspor'un edindiği bilgilere göre; Yöneticiler, Belçikalı forvetle şu aşamada bir anlaşmanın olmadığını belirtti.
Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinin gelecek planları arasında yer almıyor.
Ada temsilcisi, Batshuayi'yi elden çıkarmak için gereken kolaylığı yapmaya hazır.
28 yaşındaki hücum oyuncusu, Chelsea'den yıllık 4 milyon euro kazanıyor.
Maaş yükünden kurtulmak isteyen İngiliz ekibi, pazarlıklara açık bir durumda.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Belçikalı hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.