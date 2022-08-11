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Enner Valencia ile devam

Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağı dedikodularını yalanladı. Ekvador basınına konuşan Vargas, "Başkan Ali Koç ile görüştük ve en azından Valencia'nın bu sezon takımda kalmasının en iyisi olduğu sonucuna vardık." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Enner Valencia ile devam
Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağı dedikodularını yalanladı. Ekvador basınına konuşan Vargas, "Başkan Ali Koç ile görüştük ve en azından Valencia'nın bu sezon takımda kalmasının en iyisi olduğu sonucuna vardık. Enner şu an takımın kaptanlarından birisi ve burada mutlu. Sözleşme yenileme konusunu da görüşüyoruz. Öncelik Fenerbahçe'de 2-3 yıl daha kalması yönünde" dedi. Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna giren 32 yaşındaki Valencia, çubuklu ile 72 maçta 28 gol+10 asistlik performans sergiledi.
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