Enner Valencia ile devam

EnnerValencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağı dedikodularını yalanladı. Ekvador basınına konuşan Vargas, "Başkan Ali Koç ile görüştük ve en azından Valencia'nın bu sezon takımda kalmasının en iyisi olduğu sonucuna vardık." dedi.
EnnerValencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağı dedikodularını yalanladı. Ekvador basınına konuşan Vargas, "Başkan Ali Koç ile görüştük ve en azından Valencia'nın bu sezon takımda kalmasının en iyisi olduğu sonucuna vardık. Enner şu an takımın kaptanlarından birisi ve burada mutlu. Sözleşme yenileme konusunu da görüşüyoruz. Öncelik Fenerbahçe'de 2-3 yıl daha kalması yönünde" dedi. Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna giren 32 yaşındaki Valencia, çubuklu ile 72 maçta 28 gol+10 asistlik performans sergiledi.