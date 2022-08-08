Fenerbahçe Ümraniyespor maçında VAR kararı sonrası penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçın 16. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı kazandı.
Sarı-lacivertlilerin kullandığı korner sonrası ceza sahasında yaşanan poziyona Fenerbahçeliler yoğun itirazlarda bulundu.
VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Ümraniyesporlu futbolcunun topa elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
İşte o pozisyon...
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.