Fenerbahçe Ümraniyespor: 3-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Şampiyonluk adaylarının galibiyetle kapattığı ilk haftada sarı lacivertliler ise sahasında Ümraniyespor ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada ve 45+2. dakikada Enner Valencia, 90+2'de de Mergim Berisha kaydetti.

Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'un golleri ise Glumac, Gheorghe ve penaltıdan Mrsic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Ümraniyespor sezona 1 puanla başladı.

YENİ TRANSFERLER LİG MAÇINDA TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'de yeni transferler Gustavo Henrique, Luan Peres, King, Lincoln Henrique, Arao ve Emre Mor ilk kez lig maçında sarı-lacivertli taraftarla Kadıköy'de buluştu.

Yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve Alioski'ye kadroda yer verilmedi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare yer almadı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.