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FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılıp ligi 3 puanla açmak istiyor. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin ve Elvic Balic de Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:26
FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe'de 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numarayı giyecek...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Mesut Özil'in ayrılmasının ardından 10 numaralı forma boşa çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen Arda, Süper Lig için TFF'ye verilen listeye göre lig maçlarında bu sezon 10 numaralı formayı terletecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

TÜMER METİN'DEN ARDA SÖZLERİ

Tivibu Spor'da değerlendirmeler yapan Tümer Metin'e yine bir dönem sarı-lacivertli formayı terleten Elvir Balic de destek verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Tümer Metin, Arda Güler'in kendisini ispat etmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Metin, "Arda'nın bir şeyi ispat derdi olmamalı. O köprüyü geçti. Jorge Jesus'a bile olmamalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Haza futbolcu. Real Madrid'e giden Elvir Balic kadar iyi futbolcu. Adam Real Madrid'e gitti! Daha ispat derdi yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Takıma, camiaya ispat derdi yok. İnce yapacak, yapmayacak, kötü oynayacak, oynamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Arda futbolcu. Bunu ona söyleyeceksin ve vereceksin" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

"ARDA KONUSUNDA HERKESE ÇOK DOLUYUM"

Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Tümer Metin, "Arda bir oynayabilse işler kolaylaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Ben öyle olacağına inanıyorum. Çok büyük sorumluluk hissediyor. Ben yapacağına inanıyorum. Sadece oynamaya ihtiyacım var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Arda konusunda herkese çok doluyum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Bırakın çocuk oynasın ya. Kötü oynasın ama oynasın" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri!

Öte yandan Tümer Metin ile birlikte aynı programda yer alan Elvir Balic de genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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