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Altay kaleyi devralıyor

Dinamo Kiev maçında diz travması geçiren ve tedbir amaçlı Slovacko'ya karşı oynatılmayan Altay Bayındır dönüyor. Başarılı file bekçisi, Ümraniyespor karşısında bir aksilik olmazsa yeniden kalede olacak. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat ile Ertuğrul Çetin'den birisi yer alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Altay kaleyi devralıyor
Dinamo Kiev maçında diz travması geçiren ve tedbir amaçlı Slovacko'ya karşı oynatılmayan Altay Bayındır dönüyor. Başarılı file bekçisi, Ümraniyespor karşısında bir aksilik olmazsa yeniden kalede olacak. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat ile Ertuğrul Çetin'den birisi yer alacak.
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