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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonun başlamasına saatler kala transferde gaza basan Fenerbahçe'ye, Fransız golcü Alassane Plea'dan kötü haber geldi. Oyuncuyla ilgili Borussia Mönchengladbach flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 14:31
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi forvet hattı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Alassane Plea'ydı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Fransız basınından L'Equipe'te, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir haber yer aldı ve ardındn resmi açıklama geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Haberde oyuncunun kulübü Borussia Mönchengladbach'ın, 29 yaşındaki forveti bırakmaya niyetinin olmadığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Plea için Everton'ın 10 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ancak Mönchengladbach'ın paraya ihtiyaç duymadığı ve Fransız futbolcunun yerini dolduracak ismi bulamadığı için bu öneriye soğuk yaklaştığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Bu haberin ardından Alman temsilcisi, oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Mali asıllı Fransız futbolcu Mönchengladbach formasıyla çıktığı 143 karşılaşmada, 47 gol atarken 30 da asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

ALASSANE PLEA KİMDİR?

10 Mart 1993 tarihinde Lille'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Sırasıyla AJ Auxerre, Nice ve Mönchengladbach forması giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

2018 yılında Nice'ten 23 milyon euro karşılığında ses getiren bir transferle Mönchengladbach'a gitti.

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