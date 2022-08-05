FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Alassane Plea transferinde kötü haber! Mönchengladbach...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi forvet hattı...
Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Alassane Plea'ydı...
Fransız basınından L'Equipe'te, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir haber yer aldı ve ardındn resmi açıklama geldi.
Haberde oyuncunun kulübü Borussia Mönchengladbach'ın, 29 yaşındaki forveti bırakmaya niyetinin olmadığı bildirildi.
Plea için Everton'ın 10 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ancak Mönchengladbach'ın paraya ihtiyaç duymadığı ve Fransız futbolcunun yerini dolduracak ismi bulamadığı için bu öneriye soğuk yaklaştığı aktarıldı.
Bu haberin ardından Alman temsilcisi, oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.
Mali asıllı Fransız futbolcu Mönchengladbach formasıyla çıktığı 143 karşılaşmada, 47 gol atarken 30 da asist yapma başarısı gösterdi.
ALASSANE PLEA KİMDİR?
10 Mart 1993 tarihinde Lille'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
Sırasıyla AJ Auxerre, Nice ve Mönchengladbach forması giydi.
2018 yılında Nice'ten 23 milyon euro karşılığında ses getiren bir transferle Mönchengladbach'a gitti.
1.81 cm boyundaki Mali asıllı forvet ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki tecrübeli isim, Fransa Milli Takımı ile 1 maça çıktı.
Plea'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro civarında...