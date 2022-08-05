FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.
Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçti.
Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin frikik golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
Fenerbahçe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique'nin ayağından şık bir golle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, skora katkısıyla dikkati çekti.
Sarı-lacivertli formayla bir resmi maçta ilk kez 11'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Slovacko karşısında hem goller attı hem de gol pası verdi.
Lincoln, 17. dakikada Emre Mor'un attığı golün pasını veren isim olurken, 45+1. dakikada attığı şık frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.
Lincoln, 81. dakikada ise maçın skorunu tayin eden gole imza attı.
Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Brezilya basınında da gündem oldu. İşte o manşetlerden bazıları...
GE GLOBO
"Eski Gremiolu parladı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi ön elemesinde kazandı"
GAZETA ESPORTIVA
"Bir Brezilyalının şovuyla, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Avrupa Ligi ön eleme ilk maçını kazandı"
LA COLUNA DO FLA
"Eski Flamengolu Gustavo Henrique, Fenerbahçe ile ilk maçına galibiyetle başladı"
ODIA
"Willian Arao, Avrupa Ligi ön elemesinde Fenerbahçe galibiyetini kutluyor"
TRIVELA
"Lincoln attığı iki golle, Fenerbahçe'nin galibiyetine öncülük etti"