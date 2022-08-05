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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, Çek rakibini 3-0 yenerek rövanş öncesi avantajı yakaladı. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti özellikle Brezilya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 08:34 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 08:52
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin frikik golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Fenerbahçe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique'nin ayağından şık bir golle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, skora katkısıyla dikkati çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Sarı-lacivertli formayla bir resmi maçta ilk kez 11'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Slovacko karşısında hem goller attı hem de gol pası verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Lincoln, 17. dakikada Emre Mor'un attığı golün pasını veren isim olurken, 45+1. dakikada attığı şık frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Lincoln, 81. dakikada ise maçın skorunu tayin eden gole imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Brezilya basınında da gündem oldu. İşte o manşetlerden bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyeti Brezilya basınında yankı uyandırdı!

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