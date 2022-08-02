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Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Sirigu için şartlar soruldu

Berke Özer'in ayrılığı sonrası yedek kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yerli kalecilerle yaptığı görüşmelerin ardından gözünü yurt dışına çevirdi. Sarı lacivertliler bu doğrultuda bonservisi elinde olan Sirigu'yu gündemine aldı. Kanarya, İtalyan file bekçisinin şartlarını sordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 22:03 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 22:31
Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Sirigu için şartlar soruldu

Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan'dan sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotayı yabancı eldivene kırdı.

Son olarak Genoa forması giyen Salvatore Sirigu ismi listeye dahil oldu. 35 yaşındaki İtalyan kaleciyle görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Bonservisi elinde olan tecrübeli file bekçisinin F.Bahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Seria A'da 36 maça çıkan Sirigu 59 gol yerken; 10 maçta kalesini kapattı. PSG, Sevilla ve Torino gibi takımların kalesini koruyan eldiven, 28 kez de İtalya Milli Takımı'nda oynadı.

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