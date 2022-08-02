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Alioski Fenerbahçe'de!

30 yaşındaki Ezgjan Alioski, Al Ahli’den bir yıllığına kiralandı. Dün akşam İstanbul’a gelen oyuncu sağlık kontrolünün ardından takıma katılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Alioski Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe sol bek transferini de tamamladı. Sarı-lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Ezgjan Alioski'yi Al Ahli'den kiraladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. 30 yaşındaki Makedon oyuncu görüşmeleri tamamlamak için dün akşam İstanbul'a geldi. Alioski kontrata son şekli verildikten sonra sağlık kontrolünün ardından takıma katılacak.

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Kuzey Makedonyalı Alioski, Leeds United'dan ayrılıp geçen yaz Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atmıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kala Al Ahli küme düşünce Alioski takımdan ayrılma kararı almıştı. 56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol ve 51 asist üretti. Alioski hücuma yaptığı katkılarla tanınıyor. Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
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