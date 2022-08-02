Alioski Fenerbahçe'de!

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Kuzey Makedonyalı Alioski, Leeds United'dan ayrılıp geçen yaz Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atmıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kala Al Ahli küme düşünce Alioski takımdan ayrılma kararı almıştı. 56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol ve 51 asist üretti. Alioski hücuma yaptığı katkılarla tanınıyor. Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.