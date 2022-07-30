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Fenerbahçe'yi yıkan Oleksandr Karavaev neden ağladığını açıkladı

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı rövanşında sahasında Dinamo Kiev'e 2-1 yenilmiş ve elenmişti. Dinamo Kiev'in ikinci golünü atan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Oleksandr Karavaev, golün ardından neden ağladığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:03
Fenerbahçe'yi yıkan Oleksandr Karavaev neden ağladığını açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve Dinamo Kiev formasıyla sarı lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eden isim olan Oleksandr Karavaev açıklamalarda bulundu.

Karavaev kendisine yönelitilen "Normal sürenin son dakikalarında yediğiniz golü neye bağlarsın" sorusuna, "Bu tesadüfi bir durumda. Yorgunluk veya konsantrasyon eksikliği diyebilirsiniz. Burada önemli olan oradan geri döndük ve kazanmayı başararak hedefimize ulaşmak oldu." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe camiasının eleştirdiği hakem yönetimi sorulduğunda ise Ukraynalı futbolcu, "Hakemler neyi görürlerse ona göre karar verirler. Bu işin profesyoneli onlar. Bu yüzden ben yorum yapmak istemiyorum. Bizim işimiz sahaya çıkıp oynamak." diye konuştu.

NEDEN AĞLADI?

Gol attıktan sonra gözyaşlarını tutamaması ile ilgili ise Karavaev, "Karışık duygular yaşadım. Golün bize turu getirmesi, 5 yıl önce Fenerbahçe'de oynamam ve tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu durum... Hepsi üst üste geldi. tüm düşünceler savaşın biterek barış gelmesi üzerineydi." açıklamasını yaptı.

"BURADA GÜZEL ANILARIM OLDU"

Fenerbahçe'nine eski oyuncusu olması ile ilgili ise Karavaev, "Burada güzel anılarım oldu. Tanıdık bir stadyumda oynamak ve kazanmamıza yardımcı olacak golü atmak istiyordum. Öyle de oldu, çok sevindim." dedi.

Karavaev Fenerbahçe'nin çok yorgun olduklarını ve sahada bir şey yapamadıklarına inandığını belirterek iki maçtan hangisinin daha zor olduğuna ilişkin soruya ikinci maç yanıtını verdi.

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