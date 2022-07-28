Luce yine yenilmedi

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Türk takımlarına karşı yakaladığı seri dün gece Fenerbahçe karşısında da devam etti. Rumen teknik adam, kariyeri boyunca Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 10 maça çıktı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri bu müsabakalarda Türk takımlarına mağlup olmadı.
DinamoKiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Türk takımlarına karşı yakaladığı seri dün gece Fenerbahçe karşısında da devam etti. Rumen teknik adam, kariyeri boyunca Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 10 maça çıktı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri bu müsabakalarda Türk takımlarına mağlup olmadı.