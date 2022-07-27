FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, transfer harekatını son sürat sürdürüyor.
Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacak olan Kanarya'da transfer listesinde birçok isim yer alıyor.
Kadrosunu Joshua King, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Emre Mor, Tiago Çukur, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Bruma ile güçlendiren İstanbul ekibini transfer döneminin geri kalan döneminde hareketli bir süreç bekliyor.
Kiev ile oynanan ilk maçta ileri uçta yaratıcılık konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de santrfor bölgesine takviye öncelikli sırada yer alıyor.
Forvet hattına yıldız bir ismi katmaya çalışan sarı-lacivertlilerde stoper, sol bek ve Altay Bayındır'a alternatif isimler transfer edilmek isteniyor.
Kanarya, sol bek bölgesi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü İtalyan futbolcuda flaş bir gelişme yaşadı.
Parma Live adlı sitenin Sport Parma'dan derlediği habere göre Fenerbahçe'nin, Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella için teklifte bulunduğu fakat teklifin kabul edilmediği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin teklifinin 3 milyon Euro olduğu, Parma'nın da oyuncu için 4 milyon Euro istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin bu teklifi yüksek bulup başka arayışlara yöneldiği haberde yer alan bilgiler arasında.
24 yaşındaki futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği fakat bu görüşmenin olumlu sonuçlanmadığı aktarıldı.
GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR?
Giuseppe Pezzella, 29 Kasım 1997 tarihinde İtalya'nın Napoli kentinde dünyaya geldi.
Futbola Monteruscello altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Palermo altyapısında da forma giydi.
Kariyerinde Udinese ve Genoa formalarını da terleten 1.87 boyundaki sol bek, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta'da görev yaptı.
Kariyerinde 165 maça çıkan Pezzella, 5 gol ve 10 asist kaydetti.
İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Parma ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.