Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Giuseppe Pezzella transferinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Kadrosunu Joshua King, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Emre Mor, Tiago Çukur, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Bruma ile güçlendiren İstanbul ekibini transfer döneminin geri kalan döneminde hareketli bir süreç bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Kiev ile oynanan ilk maçta ileri uçta yaratıcılık konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de santrfor bölgesine takviye öncelikli sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Forvet hattına yıldız bir ismi katmaya çalışan sarı-lacivertlilerde stoper, sol bek ve Altay Bayındır'a alternatif isimler transfer edilmek isteniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Kanarya, sol bek bölgesi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü İtalyan futbolcuda flaş bir gelişme yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Parma Live adlı sitenin Sport Parma'dan derlediği habere göre Fenerbahçe'nin, Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella için teklifte bulunduğu fakat teklifin kabul edilmediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Sarı-lacivertlilerin teklifinin 3 milyon Euro olduğu, Parma'nın da oyuncu için 4 milyon Euro istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin bu teklifi yüksek bulup başka arayışlara yöneldiği haberde yer alan bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

24 yaşındaki futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği fakat bu görüşmenin olumlu sonuçlanmadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR?

Giuseppe Pezzella, 29 Kasım 1997 tarihinde İtalya'nın Napoli kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Futbola Monteruscello altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Palermo altyapısında da forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Kariyerinde Udinese ve Genoa formalarını da terleten 1.87 boyundaki sol bek, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta'da görev yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Giuseppe Pezzella'dan kötü haber!

Kariyerinde 165 maça çıkan Pezzella, 5 gol ve 10 asist kaydetti.

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