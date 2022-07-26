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Havadan geçilmez

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, 1.96’lık boyu ile aşılması zor bir kule. Yer tutuşu ve hamle taymingi de iyi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Havadan geçilmez

Fenerbahçe'nin transferi için kendisi ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşması vardığı Gustavo Henrique'nin kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. 29 yaşındaki stoperin kariyeri ve yetenekleri merak konusu. Futbola Santos'ta başlayan Gustavo, yaklaşık 8 yıl bu takımın formasını giydi. Ocak 2020'de Jorge Jesus'un çalıştırdığı Flamengo'ya transfer oldu. 1.96 boyundaki Brezilyalı oyuncu havadan son derece etkili bir isim. Uzun boyunun avantajını hem savunmada hem duran toplarda kullanıyor.

JESUS'LA ÇALIŞMASI AVANTAJ
Topla az oynamayı seven Henrique, yer tutuş ve hamle zamalanmasında da oldukça usta. Uzaklaştırmaları da başırılı. Jorge Jesus ile daha önce çalışması önemli bir avantaj. Sistemine uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşamayacak. Verdiği röportajlarda, Portekizli hocanın kariyerine ve gelişimine çok şey kattığını ifade ediyor. Brezilya U20 takımında 3 kez yer alan Gustavo Henrique'nin transferi halinde Fenerbahçe'ye güç katması bekleniyor.

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