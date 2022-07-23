TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertlilerde takıma kazandırılmak üzere transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Kanarya, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Joao Pedro, Emre Mor, Willian Arao ve Tiago Çukur gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.
Portekizli çalıştırıcı yönetiminde yeni sezonun ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıkan sarı-lacivertlilerde kadroda takviye yapılacak bölgeler netlik kazanıyor.
Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması an meselesiyken üzerine Serdar Aziz'in sakatlanması Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu.
Öncelikli bir şekilde stoper mevkisine transfer yapacak olan sarı-lacivertliler birçok futbolcuyla görüşmeler gerçekleştiriyor.
Bu isimlerin başında da Portekizli bir defans oyuncusu geliyor.
Ojogo adlı sitenin CNN'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılışının ardından yerini doldurmak için Ruben Semedo ile ilgileniyor.
Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Portekizli futbolcu ile temasların başlandığı belirtildi.
28 yaşındaki stoperin tekrardan tecrübeli teknik adamla çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Bonservisi Olympiakos'ta bulunan 1,91'lik defans oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Porto'da geçirmiş ve sadece 2 maçta forma giyebilmiştir.
Semedo futbol hayatına SC Sacavenense ve CF Benfica U19 takımlarında forma giyerek başlamıştır.
Profesyonel kariyerinde ise Reus Deportiu, Vitoria Setubal, Sporting Lizbon, Villarreal, SD Huesca, Rio Ave, Olimpiakos ve Porto takımlarında boy göstermiştir.
Tecrübeli defans oyuncusu Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kere forma giymiştir.
Ruben Semedo'nun 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.