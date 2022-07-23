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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması an meselesiyken Serdar Aziz'de sakatlandıktan sonra mutlak stoper takviyesi yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Jorge Jesus'un eski öğrencisi Ruben Semedo ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:13 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:19
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde yeni sezonun ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıkan sarı-lacivertlilerde kadroda takviye yapılacak bölgeler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması an meselesiyken üzerine Serdar Aziz'in sakatlanması Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Öncelikli bir şekilde stoper mevkisine transfer yapacak olan sarı-lacivertliler birçok futbolcuyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Bu isimlerin başında da Portekizli bir defans oyuncusu geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Ojogo adlı sitenin CNN'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılışının ardından yerini doldurmak için Ruben Semedo ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Portekizli futbolcu ile temasların başlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

28 yaşındaki stoperin tekrardan tecrübeli teknik adamla çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Bonservisi Olympiakos'ta bulunan 1,91'lik defans oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Porto'da geçirmiş ve sadece 2 maçta forma giyebilmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Semedo futbol hayatına SC Sacavenense ve CF Benfica U19 takımlarında forma giyerek başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Profesyonel kariyerinde ise Reus Deportiu, Vitoria Setubal, Sporting Lizbon, Villarreal, SD Huesca, Rio Ave, Olimpiakos ve Porto takımlarında boy göstermiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Tecrübeli defans oyuncusu Portekiz Milli Takımı'nda da 3 kere forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ruben Semedo harekatı!

Ruben Semedo'nun 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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