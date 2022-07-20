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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko Achille Polonara ile yollarını ayırdı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki İtalyan uzun forveti Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko Achille Polonara ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İtalyan basketbolcu Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

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