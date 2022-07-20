FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko Achille Polonara ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İtalyan basketbolcu Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.