TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kadroya stoper takviyesi yapılacağı ve flaş bir ismin gündeme geldiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Jason Denayer sürprizi yaşandı.
Kim Min Jae'yi Rennes'e satmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip stoper arayışına başlarken, yönetime eski Galatasaraylı Jason Denayer önerildi.
Belçikalı savunmacının Lyon'la kontratı bittiği için bonservisi elinde.
27 yaşındaki oyuncunun yıllık 3 milyon euro istediği aktarıldı...
Kanarya'nın listesindeki ikinci isim Ruben Semedo. Portekizli stoperin, Olympiakos'ta 1 yıl kontratı kaldı.
Rogon'un da Palmeiras'ta forma giyen Henri'yi teklif ettiği öğrenildi...
Üç isim için Kim'in gidişinin ardından resmi girişimler başlatılacak.
Sarı-lacivertlilerin stoper rotasyonunda Szalai ve Serdar Aziz bulunuyor.
27 yaşındaki Denayer Lyon'un yanı sıra Celtic, Sunderland ve Galatasaray'da forma giydi.
Defans oyuncusu kariyerinde 258 maça çıktı.
Başarılı stoper 15 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.
1.84 boyundaki oyuncu, ön libero ve sağ+sol bek olarak da görev yapabiliyor.