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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Kim Min-Jae ile yolların ayrılma noktasına gelmesinin ardından sarı-lacivertli yönetim stoper takviyesi yapmak için elini hızlandırdı. Sarı Kanarya'da gündeme flaş bir isim geldi. Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer'in Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kadroya stoper takviyesi yapılacağı ve flaş bir ismin gündeme geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Fenerbahçe'de Jason Denayer sürprizi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Kim Min Jae'yi Rennes'e satmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip stoper arayışına başlarken, yönetime eski Galatasaraylı Jason Denayer önerildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Belçikalı savunmacının Lyon'la kontratı bittiği için bonservisi elinde.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

27 yaşındaki oyuncunun yıllık 3 milyon euro istediği aktarıldı...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Kanarya'nın listesindeki ikinci isim Ruben Semedo. Portekizli stoperin, Olympiakos'ta 1 yıl kontratı kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Rogon'un da Palmeiras'ta forma giyen Henri'yi teklif ettiği öğrenildi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere tanıdık isim! Jason Denayer...

Üç isim için Kim'in gidişinin ardından resmi girişimler başlatılacak.

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